全台咖哩TOP 10！整隻波斯頓龍蝦好浮誇、冠軍號稱杏子豬排平民版

香濃咖哩人人愛！一次收錄浮誇系、質感系、起司系咖哩，趕快分享給愛吃咖哩的朋友！

TOP 10／哩賀海鮮咖哩專賣店

台中市／北區

咖哩居然也有波士頓龍蝦的搭配！首先要選擇「輕食控」附餐沙拉與椰奶蛤蠣咖哩，或是「重度患」附餐綜合炸物與印度融合日式咖哩，再選擇要搭配的主餐！波斯頓龍蝦很大隻，肉質飽滿鮮甜！現在有提供到店外帶、外送與UberEats服務哦！

▲哩賀海鮮咖哩專賣店（圖／美食客涵涵提供）

TOP 9／邦拿 X 咖哩與酒

台南市／中西區

邦拿販售兩種咖哩醬，歐式熟成咖哩(含牛肉成份)與奶油番茄咖哩，搭配牛豬雞三選一主餐！必點安格斯黑牛腹肋條歐式熟成咖哩，厚切的牛肉塊很軟嫩！溫體黑豬梅花炸排歐式熟成咖哩，外皮非常酥脆、肉質還很嫩！現在僅供致電訂餐哦！

▲邦拿 X 咖哩與酒（圖／美食客tainan_valentine提供）

TOP 8／夜奔咖哩FLEEING BY NIGHT CURRY

台北市／文山區

位於景美夜市的夜奔咖哩，有著超吸睛的火龍蛋包，還有四種口味的咖哩任你挑！火龍蛋包使用火龍果汁調色，味道跟歐姆蛋包一樣哦！咖哩口味都各有特色，推薦加點夜奔雞腿排，現煎的雞腿排又香又脆！提供外帶及UberEats平台外送。

▲夜奔咖哩FLEEING BY NIGHT CURRY（圖／美食客巧妹提供）

TOP 7／盈 豚骨カレㄧ咖哩飯專門

台北市／大安區

在忠孝敦化二號出口附近的日式咖哩店，使用點餐機點餐！咖哩醬由製作時間九小時以上的豚骨濃湯製成，濃郁卻不膩！肉類有豚骨、嫩雞、肉醬可以選擇。且一定要加點起司，趁熱吃時會牽絲，超邪惡！現供預訂取餐、UberEats點餐服務！

▲盈 豚骨カレㄧ咖哩飯專門（圖／美食客美食百飽袋提供）

TOP 6／佐藤咖哩 SATO CURRY

台北市／大安區、萬華區 ｜ 宜蘭縣/宜蘭市

台北的知名咖哩專賣店。提供的咖哩是單一口味，日式濃郁咖哩醬帶點微辣感！主食有牛豬雞與綜合，漢堡排在復興店、西門店、宜蘭店才有提供！必點雞肉咖哩，帶皮的雞腿肉，口感很嫩！肉量也很多，搭配半熟蛋與起司堪稱完美！

▲佐藤咖哩 SATO CURRY（圖／美食客Ching Lai提供）

TOP 5／小丘CHIU巢咖哩

台北市／大安區

位於師大商圈附近寧靜的小巷中，咖哩分成辛口的黑牛與甘口的台雞，可以單點也有套餐可以配！配料可選起司絲或油條碎，增添口感！還有販售日式刨冰跟焦糖布丁，想要主餐甜點一次解決的首選！目前自主停業中哦！

▲小丘CHIU巢咖哩（圖／美食客食晴多雲偶陣雨提供）

TOP 4／羅本家咖哩

台北市／大同區

在京站旁的小巷裡，提供日式經典與南洋椰香兩種咖哩醬！必點千層起司豬排咖哩，咖哩滲入一層層豬肉之間，還充滿了起司，加上酥脆的外皮超過癮！還有唐揚雞跟炸蝦可以搭配，現在有提供外帶及UberEats平台外送哦！

▲羅本家咖哩（圖／美食客美食天使 ANGEL提供）

TOP 3／稻町家香料咖哩

台北市／中山區

在捷運中山站附近的香料咖哩店，單一咖哩口味是大阪系印度香料咖哩！以不同的高湯拌入焦糖畫的蔬果製成，味道很有層次感！一盤咖哩的份量十足，若食量較小可以去菜、減飯哦！主食有多種選擇，還有每天不同的隱藏版給人滿滿驚喜！

▲稻町家香料咖哩（圖／美食客Ludi提供）

TOP 2／飪室 RENSHI

台中市／西區

喜愛印度咖哩的你絕對要吃這間！店裡的印度咖哩是由印籍廚師烹煮的！有菠菜、堅果、鮮蝦等咖哩口味，必點甩餅！主食有豬雞牛羊跟蔬食可選，咖哩的辣度都可以調整超貼心！環境美、食物道地美味！現推出防疫便當與外帶菜單。

▲飪室 RENSHI（圖／美食客Shaun提供）

TOP 1／十巷咖哩

台北市／中山區

在晴光商圈內的超佛心咖哩飯，不知道就是你的損失！咖哩醬濃郁夠味，搭配一旁的蔬菜與半熟蛋可以解膩！主食有炸豬排、唐揚雞與野蔬，號稱是杏子豬排的平民版！炸物酥脆多汁，吃過的都推薦！食量大的還可以免費續加醬跟飯非常划算啊！

▲十巷咖哩（圖／美食客Vicky’s record提供）

圖、文／MENU美食誌

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