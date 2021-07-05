fb ig video ETtoday search mobile

全台咖哩TOP 10！整隻波斯頓龍蝦好浮誇、冠軍號稱杏子豬排平民版

>

香濃咖哩人人愛！一次收錄浮誇系、質感系、起司系咖哩，趕快分享給愛吃咖哩的朋友！

TOP 10／哩賀海鮮咖哩專賣店
台中市／北區

咖哩居然也有波士頓龍蝦的搭配！首先要選擇「輕食控」附餐沙拉與椰奶蛤蠣咖哩，或是「重度患」附餐綜合炸物與印度融合日式咖哩，再選擇要搭配的主餐！波斯頓龍蝦很大隻，肉質飽滿鮮甜！現在有提供到店外帶、外送與UberEats服務哦！

▲全台咖哩TOP10。（圖／MENU美食誌）

▲哩賀海鮮咖哩專賣店（圖／美食客涵涵提供）

TOP 9／邦拿 X 咖哩與酒
台南市／中西區

邦拿販售兩種咖哩醬，歐式熟成咖哩(含牛肉成份)與奶油番茄咖哩，搭配牛豬雞三選一主餐！必點安格斯黑牛腹肋條歐式熟成咖哩，厚切的牛肉塊很軟嫩！溫體黑豬梅花炸排歐式熟成咖哩，外皮非常酥脆、肉質還很嫩！現在僅供致電訂餐哦！

▲全台咖哩TOP10。（圖／MENU美食誌）

▲邦拿 X 咖哩與酒（圖／美食客tainan_valentine提供）

TOP 8／夜奔咖哩FLEEING BY NIGHT CURRY
台北市／文山區

位於景美夜市的夜奔咖哩，有著超吸睛的火龍蛋包，還有四種口味的咖哩任你挑！火龍蛋包使用火龍果汁調色，味道跟歐姆蛋包一樣哦！咖哩口味都各有特色，推薦加點夜奔雞腿排，現煎的雞腿排又香又脆！提供外帶及UberEats平台外送。

▲全台咖哩TOP10。（圖／MENU美食誌）

▲夜奔咖哩FLEEING BY NIGHT CURRY（圖／美食客巧妹提供）

TOP 7／盈 豚骨カレㄧ咖哩飯專門
台北市／大安區

在忠孝敦化二號出口附近的日式咖哩店，使用點餐機點餐！咖哩醬由製作時間九小時以上的豚骨濃湯製成，濃郁卻不膩！肉類有豚骨、嫩雞、肉醬可以選擇。且一定要加點起司，趁熱吃時會牽絲，超邪惡！現供預訂取餐、UberEats點餐服務！

▲全台咖哩TOP10。（圖／MENU美食誌）

▲盈 豚骨カレㄧ咖哩飯專門（圖／美食客美食百飽袋提供）

TOP 6／佐藤咖哩 SATO CURRY
台北市／大安區、萬華區 ｜ 宜蘭縣/宜蘭市

台北的知名咖哩專賣店。提供的咖哩是單一口味，日式濃郁咖哩醬帶點微辣感！主食有牛豬雞與綜合，漢堡排在復興店、西門店、宜蘭店才有提供！必點雞肉咖哩，帶皮的雞腿肉，口感很嫩！肉量也很多，搭配半熟蛋與起司堪稱完美！

▲全台咖哩TOP10。（圖／MENU美食誌）

▲佐藤咖哩 SATO CURRY（圖／美食客Ching Lai提供）

TOP 5／小丘CHIU巢咖哩
台北市／大安區

位於師大商圈附近寧靜的小巷中，咖哩分成辛口的黑牛與甘口的台雞，可以單點也有套餐可以配！配料可選起司絲或油條碎，增添口感！還有販售日式刨冰跟焦糖布丁，想要主餐甜點一次解決的首選！目前自主停業中哦！

▲全台咖哩TOP10。（圖／MENU美食誌）

▲小丘CHIU巢咖哩（圖／美食客食晴多雲偶陣雨提供）

TOP 4／羅本家咖哩
台北市／大同區

在京站旁的小巷裡，提供日式經典與南洋椰香兩種咖哩醬！必點千層起司豬排咖哩，咖哩滲入一層層豬肉之間，還充滿了起司，加上酥脆的外皮超過癮！還有唐揚雞跟炸蝦可以搭配，現在有提供外帶及UberEats平台外送哦！

▲全台咖哩TOP10。（圖／MENU美食誌）

▲羅本家咖哩（圖／美食客美食天使 ANGEL提供）

TOP 3／稻町家香料咖哩
台北市／中山區

在捷運中山站附近的香料咖哩店，單一咖哩口味是大阪系印度香料咖哩！以不同的高湯拌入焦糖畫的蔬果製成，味道很有層次感！一盤咖哩的份量十足，若食量較小可以去菜、減飯哦！主食有多種選擇，還有每天不同的隱藏版給人滿滿驚喜！

▲全台咖哩TOP10。（圖／MENU美食誌）

▲稻町家香料咖哩（圖／美食客Ludi提供）

TOP 2／飪室 RENSHI
台中市／西區

喜愛印度咖哩的你絕對要吃這間！店裡的印度咖哩是由印籍廚師烹煮的！有菠菜、堅果、鮮蝦等咖哩口味，必點甩餅！主食有豬雞牛羊跟蔬食可選，咖哩的辣度都可以調整超貼心！環境美、食物道地美味！現推出防疫便當與外帶菜單。

▲全台咖哩TOP10。（圖／MENU美食誌）

▲飪室 RENSHI（圖／美食客Shaun提供）

TOP 1／十巷咖哩
台北市／中山區

在晴光商圈內的超佛心咖哩飯，不知道就是你的損失！咖哩醬濃郁夠味，搭配一旁的蔬菜與半熟蛋可以解膩！主食有炸豬排、唐揚雞與野蔬，號稱是杏子豬排的平民版！炸物酥脆多汁，吃過的都推薦！食量大的還可以免費續加醬跟飯非常划算啊！

▲全台咖哩TOP10。（圖／MENU美食誌）

▲十巷咖哩（圖／美食客Vicky’s record提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 全台, 咖哩, 印度咖哩, 台中, 台北, 台南, 宜蘭, 平價, 日式咖哩, 晴光市場, 甩餅

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

小心爛臉！研究：「5類食物」別吃，否則痘痘粉刺跟著來

小心爛臉！研究：「5類食物」別吃，否則痘痘粉刺跟著來

UNIQLO超狂聯名三大普普藝術大師　首推超美餐瓷、杯具沒搶到會後悔！

UNIQLO超狂聯名三大普普藝術大師　首推超美餐瓷、杯具沒搶到會後悔！

最能「感受幸福」的2種人　跟他們相處會更快樂

最能「感受幸福」的2種人　跟他們相處會更快樂

用香蕉降體脂超簡單！　「超強吃法」3分鐘完成還能清腸胃 邊緣人專用！這個迷你公事包竟可以「烤肉」　15秒組裝完成今晚開吃 其實男生也需要安全感！做對「4大關鍵」讓他更愛妳 10位「演技好」陸劇男星！鐘漢良吻技超撩、任嘉倫用眼神開車 潤娥30＋後更有女人味！躺地秀雪白螞蟻纖腰　胸前陰影超吸睛 韓星私服都穿Logo T！IU的櫻桃短T太可愛　Jennie同款只要千元 IKEA「隱藏版必買小物」TOP5　第一名爆冷門，39元帶回家

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面