fb ig video ETtoday search mobile

喝膩連鎖飲料店？9間夯店手搖控要知道　外帶一杯回家配劇吧

>

你也是每天一杯的手搖控嗎？喝膩了大勢連鎖店不如喝喝看這幾間吧！

約翰紅茶公司
台北市／內湖區、南港區、信義區

以多種風味的紅茶為主打的約翰紅茶公司，有肯亞、斯里蘭卡、尼泊爾與台灣的茶葉品種，喜愛紅茶可別錯過！近日因疫情影響國際物流，曼非紅茶暫停販售，請紅茶迷們再等等啦！目前三間分店都有提供外送服務哦！

▲手搖店推薦。（圖／MENU美食誌）

▲約翰紅茶公司（圖／美食客Teddy提供）

抿茶 MIN CHA
台北市／中山區、松山區

以奶蓋與原萃茶為主打，有400次咖啡製成的大理石奶蓋、焦糖、海鹽奶蓋，共三種奶蓋推薦給奶蓋控！ 奶蓋的奶味濃郁，直接喝或是和茶融合在一起都好喝！ 除了提供官方線上點餐，也可以使用UberEats、Foodpanda還有Foodomo平台哦！

▲手搖店推薦。（圖／MENU美食誌）

▲抿茶 MIN CHA（圖／美食客小小嚮導夢提供）

思春
台北市／大安區

在東區巷弄裡的文青飲料店，奶茶控看過來！必點重磅奶茶，使用韓國進口奶粉沖泡，屬於茶味較濃的奶茶，而純真那提奶味與茶味都十足，推薦再加點白玉珍珠，Q彈口感百喝不膩！可以撥打外送專線訂購，因應疫情有縮短營業時間哦！

▲手搖店推薦。（圖／MENU美食誌）

▲思春（圖／美食客YenYen嫣嫣提供）

老派金魚 GOLDFISH
台北市／萬華區

這間在西門町電影街入口旁的飲料店，螞蟻人錯過一定會扼腕！必點黑眼豆豆，灑滿巧克力粉、杯壁壓上巧克力紋路，喝得到黑可可薄片，是杯令人滿足的巧克力牛奶！還有泰泰鮮奶是自家調配的好喝泰奶，口味特別好喝！雙北都有提供外送，詳洽粉專！

▲手搖店推薦。（圖／MENU美食誌）

▲老派金魚 GOLDFISH（圖／美食客eati_fooddy提供）

山焙 SUNBAY
台北市／大安區、內湖區 | 桃園市/桃園區

傳承百年茶行的山焙，使用台灣原味茶，飲品細分為輕焙、中焙跟重焙，符合每種客群的品茶口味！南投鹿谷的金烏香醇厚實又順口，還有多種茶品可以選擇！而且是難得有內用座位、提供WiFi的手搖飲，讓客人能稍坐小憩！有提供外送、六日公休！

▲手搖店推薦。（圖／MENU美食誌）

▲山焙 SUNBAY（圖／美食客yummiboar提供）

三年五班黑糖珍珠舖
台北市、新北市、新竹市、彰化縣、宜蘭縣

看到杯上的標語『黑糖珍珠模範生』是不是就會想吃吃看他們家的珍珠呢？必點黑糖珍珠鮮奶，使用熬煮三小時的黑糖珍珠，黑糖香濃郁、珍珠軟Q！店面的懷舊裝潢讓人憶起求學回憶，防疫期間可用『你訂』平台線上點餐哦！

▲手搖店推薦。（圖／MENU美食誌）

▲三年五班黑糖珍珠舖（圖／美食客昕提供）

吃茶三千
台中市／南屯區

前身為台中連鎖飲料店喫茶小舖，2018年於台灣營運概念店，並向全球拓點。使用的茶品皆有ITI食品界米其林星級認證，點餐方式要先選基茶、再選調味或加料，非常客製化！現在可以使用你訂、UberEats以及Foodpanda訂餐，6/30前自取打八折哦！

▲手搖店推薦。（圖／MENU美食誌）

▲吃茶三千（圖／美食客吃貨警察叡の日常提供）

細鳳果茶FRESH
新竹市（即將開幕）、彰化縣、雲林縣、嘉義市

從嘉義起家，即將佔領中部的水果茶飲店！除了有熬煮果茶、鮮果特調，還有季節限定的水果飲品！必點草莓季限定的繽紛草莓牛奶，草莓味非常濃厚，還喝得到草莓的果粒！芒果季飲品也不容錯過！也有販售烤布蕾、泡芙等甜點，不想出門可撥打外送電話哦！

▲手搖店推薦。（圖／MENU美食誌）

▲細鳳果茶FRESH（圖／美食客涵涵提供）

咪丸媽泰式奶茶
屏東縣／潮州鎮

使用手標紅茶香與道地繁複工法，複製出最道地的泰式奶茶！而且連冰塊也是使用紅茶製作，讓整杯的味道不會隨著冰塊融化而變淡！奶香與茶香濃郁，一口接一口都不會膩！最近會出車到高雄販售，至少要購買四杯才能定點取餐哦，詳查粉專！

▲手搖店推薦。（圖／MENU美食誌）

▲咪丸媽泰式奶茶（圖／美食客小小吃貨~艾呷粿提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 奶茶, 奶蓋, 手搖杯, 水果茶, 泰奶, 珍奶, 紅茶, 飲料

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

IKEA「隱藏版必買小物」TOP5　第一名爆冷門，39元帶回家

IKEA「隱藏版必買小物」TOP5　第一名爆冷門，39元帶回家

女生注意！「3星座男」交往態度馬上變冷淡，直接跳過熱戀期

女生注意！「3星座男」交往態度馬上變冷淡，直接跳過熱戀期

「北台灣最大OUTLET」2024年登場　林口三井擁310店舖

「北台灣最大OUTLET」2024年登場　林口三井擁310店舖

IU整身撞衫「泰國神顏」踢到鐵板　視線往下她「一個動作」更吸睛 社會新鮮人第一顆精品包就選它！PRADA尼龍包、YSL鍊帶包不用3萬元 塗再貴保養品都沒用！「5個變醜壞習慣」，讓你慢性毀容 宅家吃不停？營養師大推4組「不發胖點心」　第1種排便不順人超需要 周子瑜「有料身材」不藏了！　低胸西裝、緊身短裙齊發網嗨翻 IKEA鯊鯊外送「包裝超防疫」　網友：覺得出手好狠 再貴的乳霜也沒用！日本專家曝3種「加速衰老」食物　愛喝飲料也中

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面