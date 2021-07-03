喝膩連鎖飲料店？9間夯店手搖控要知道　外帶一杯回家配劇吧

你也是每天一杯的手搖控嗎？喝膩了大勢連鎖店不如喝喝看這幾間吧！

約翰紅茶公司

台北市／內湖區、南港區、信義區

以多種風味的紅茶為主打的約翰紅茶公司，有肯亞、斯里蘭卡、尼泊爾與台灣的茶葉品種，喜愛紅茶可別錯過！近日因疫情影響國際物流，曼非紅茶暫停販售，請紅茶迷們再等等啦！目前三間分店都有提供外送服務哦！

▲約翰紅茶公司（圖／美食客Teddy提供）

抿茶 MIN CHA

台北市／中山區、松山區

以奶蓋與原萃茶為主打，有400次咖啡製成的大理石奶蓋、焦糖、海鹽奶蓋，共三種奶蓋推薦給奶蓋控！ 奶蓋的奶味濃郁，直接喝或是和茶融合在一起都好喝！ 除了提供官方線上點餐，也可以使用UberEats、Foodpanda還有Foodomo平台哦！

▲抿茶 MIN CHA（圖／美食客小小嚮導夢提供）

思春

台北市／大安區

在東區巷弄裡的文青飲料店，奶茶控看過來！必點重磅奶茶，使用韓國進口奶粉沖泡，屬於茶味較濃的奶茶，而純真那提奶味與茶味都十足，推薦再加點白玉珍珠，Q彈口感百喝不膩！可以撥打外送專線訂購，因應疫情有縮短營業時間哦！

▲思春（圖／美食客YenYen嫣嫣提供）

老派金魚 GOLDFISH

台北市／萬華區

這間在西門町電影街入口旁的飲料店，螞蟻人錯過一定會扼腕！必點黑眼豆豆，灑滿巧克力粉、杯壁壓上巧克力紋路，喝得到黑可可薄片，是杯令人滿足的巧克力牛奶！還有泰泰鮮奶是自家調配的好喝泰奶，口味特別好喝！雙北都有提供外送，詳洽粉專！

▲老派金魚 GOLDFISH（圖／美食客eati_fooddy提供）

山焙 SUNBAY

台北市／大安區、內湖區 | 桃園市/桃園區

傳承百年茶行的山焙，使用台灣原味茶，飲品細分為輕焙、中焙跟重焙，符合每種客群的品茶口味！南投鹿谷的金烏香醇厚實又順口，還有多種茶品可以選擇！而且是難得有內用座位、提供WiFi的手搖飲，讓客人能稍坐小憩！有提供外送、六日公休！

▲山焙 SUNBAY（圖／美食客yummiboar提供）

三年五班黑糖珍珠舖

台北市、新北市、新竹市、彰化縣、宜蘭縣

看到杯上的標語『黑糖珍珠模範生』是不是就會想吃吃看他們家的珍珠呢？必點黑糖珍珠鮮奶，使用熬煮三小時的黑糖珍珠，黑糖香濃郁、珍珠軟Q！店面的懷舊裝潢讓人憶起求學回憶，防疫期間可用『你訂』平台線上點餐哦！

▲三年五班黑糖珍珠舖（圖／美食客昕提供）

吃茶三千

台中市／南屯區

前身為台中連鎖飲料店喫茶小舖，2018年於台灣營運概念店，並向全球拓點。使用的茶品皆有ITI食品界米其林星級認證，點餐方式要先選基茶、再選調味或加料，非常客製化！現在可以使用你訂、UberEats以及Foodpanda訂餐，6/30前自取打八折哦！

▲吃茶三千（圖／美食客吃貨警察叡の日常提供）

細鳳果茶FRESH

新竹市（即將開幕）、彰化縣、雲林縣、嘉義市

從嘉義起家，即將佔領中部的水果茶飲店！除了有熬煮果茶、鮮果特調，還有季節限定的水果飲品！必點草莓季限定的繽紛草莓牛奶，草莓味非常濃厚，還喝得到草莓的果粒！芒果季飲品也不容錯過！也有販售烤布蕾、泡芙等甜點，不想出門可撥打外送電話哦！

▲細鳳果茶FRESH（圖／美食客涵涵提供）

咪丸媽泰式奶茶

屏東縣／潮州鎮

使用手標紅茶香與道地繁複工法，複製出最道地的泰式奶茶！而且連冰塊也是使用紅茶製作，讓整杯的味道不會隨著冰塊融化而變淡！奶香與茶香濃郁，一口接一口都不會膩！最近會出車到高雄販售，至少要購買四杯才能定點取餐哦，詳查粉專！

▲咪丸媽泰式奶茶（圖／美食客小小吃貨~艾呷粿提供）

圖、文／MENU美食誌

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