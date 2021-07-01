「餅乾鞋」經營不善宣佈走入歷史！台灣此時撤櫃，出清優惠一次看

記者王則絲／台北報導

當初從韓國紅來台灣的鞋履品牌EXCELSIOR，有著很可愛的暱稱「餅乾鞋」，許多年輕人們鞋櫃裡都有收藏，近日EXCELSIOR卻遺憾宣佈，因受疫情影響，韓國原廠發生嚴重財務問題，未來已無法持續經營，品牌將「走入歷史」，台灣代理商也表示台灣櫃點將在8月31日全面撤櫃，現在開始官網、店鋪全面7折，零碼鞋款折上折。

▲EXCELSIOR「餅乾鞋」遺憾宣佈公司經營不善，已無法運作。（圖／EXCELSIOR）

EXCELSIOR「餅乾鞋」引入台灣約莫五年時間，許多民眾都很喜歡他們的輪胎鞋底設計，因此市面上也出現過很多模仿的風潮，如今EXCELSIOR已無法繼續經營下去，宣佈成為疫情受災戶，令粉絲們相當不捨，官方公告原文表示：「由於全球疫情影響，EXCELSIOR餅乾鞋韓國原廠發生嚴重財務問題，已無力面對未來的研發與經營，EXCELSIOR品牌即將步入歷史。EXCELSIOR餅乾鞋台灣總代理沃得貿易有限公司很遺憾地宣佈，結束台灣總代理業務。」

▲全台EXCELSIOR櫃點8月31日全面撤櫃。（圖／EXCELSIOR）



目前全台櫃點包括桃園大江國際購物中心、新竹遠東巨城、台中新光三越中港店、台南新光三越西門店、台南新光三越中山店、台南新光三越小西門店，預計將在8月31日全面撤櫃。

不過好消息是即日起執行出清活動，櫃點及官網同步推出Bye Bye Sale，全館商品一律7折，零碼鞋款折上再折，目前官網已有部分鞋款售罄，未標特價鞋款進入結帳頁面時會出現促銷折扣，原價2,580元的基本款餅乾鞋，折扣後省下774元。

▲優惠促銷頁面。（圖／翻攝自官網）