李聖經逆天雪白長腿現形！「香奈兒透視裙」藏S曲線辣翻

▲韓女星李聖經憑藉精緻五官擄獲大批粉絲 。（圖／翻攝自李聖經IG）

記者鮑璿安／台北報導

南韓女星李聖經憑藉精緻五官擄獲大批粉絲，身兼香奈兒（CHANEL）美妝大使的她，近期出席品牌公開活動，換上早秋緊身服飾登場，下身的裙襬透視細節更是一絕，將李聖經纖細身材一覽無遺，一雙模特兒等級長腿引發粉絲驚呼：「女神無誤」。

▲李聖經身穿CHANEL 2021早秋系列服裝出席活動。

李聖經將與歌手Loco推出合作新曲，此前還一度誤傳緋聞掀起各界關注，不過李聖經顯然不受影響，這回還現身品牌香水活動，李聖經身穿CHANEL 2021早秋系列服裝，以建築印花上衣緊緊包覆她的纖細體態，下身則是搭配高腰裙裝，顯得整體比例十分優越。不光如此，裙裝以半透視細節呈現，加入波點圖騰點綴，使得她模特兒等級的白皙美腿若隱若現，舉手投足都充滿氣場。

▲李聖經以南韓設計師品牌FRONTROW連身短裙出鏡。（圖／翻攝自李聖經IG）

李聖經身高175cm身材十分姣好，過去拍攝廣告時，曾以一套南韓設計師品牌FRONTROW連身短裙出鏡，鉤織細節增添不少氣質，加上直達腿根的裙長，完美秀出一雙大長腿，優雅與性感氣息兼具，多種風格造型都完美駕馭。