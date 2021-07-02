每天待在相同空間好鬱悶？4個技巧幫家裡「微整形」　維持生活新鮮感

▲幫居家「微整形」（圖／Pinterest，下同）

每天睜開眼看見的都是相同的景色，也許是素色的天花板與牆壁，也許是再熟悉不過的家具擺設，每天待在相同的空間裡，很容易就對一成不變的一切感到疲乏，想要改造卻沒有想法，也沒有足夠的預算重新裝修或更換新的家具？

其實改變並不是這麼困難的事情，只要對家做一些「微整形」，就會讓生活煥然一新。

1. 個人化的立面裝飾

扣除裝潢和家具等工程浩大的硬體設備，最容易上手的改造就是家飾軟裝了，而家中最容易留白的就是立面空間，像是牆面、櫃面，可以在這些地方貼上自己的照片，打造出專屬回憶的相片牆，也可以擺上畫作、藝術品、收藏品等，既能好好的收藏這些物品，也同時兼具展示功能。

又或者可以選一面牆打造成「網美牆」，無論是書牆、花牆、植生牆，都是很好的拍照背景，每天在家都像在網美咖啡廳一樣，即使天天看都讓人心情很好。

2. 隨心情調整的彈性隔間

隨著居家風格的改變，越來越多居家設計是開放式格局，優點是能夠放大空間感，光線與通風都比傳統格局來得更好，一般最常見的是客廳、餐廳與書房等公領域為開放式空間，僅以家具或地坪材質來分界，然而開放式設計的缺點就是較沒有私人空間，若有想要安靜的閱讀或辦公就很難不受到家人影響。

如果家裡是這種開放式的格局，或是一眼就能看遍的套房，可以選擇布簾、屏風或拉門作為隔間，如此一來便可以隨心情或狀態調整格局。

3. 善用空間製造小驚喜

妥善運用空間絕對是這個蝸居時代最大的居家設計宗旨，雖然大部分的人都希望家的格局方正，但事實上因為地形或建築設計，許多室內空間會有畸零地的產生；而即便家中格局方正，也會因為家具的大小、擺放的位置或角度產生零碎空間。

最常見的畸零空間就是梯下、梁柱死角、門後空間等，可以擺放收納櫃、掛勾作為收納空間，或是加裝一些家飾軟裝等，就像俄羅斯方塊一樣，巧妙地放進剛剛好的圖形，待在家不只不無聊，還有滿滿的成就感。

4. 色彩與光線安排

主流的居家設計中，白色的天花與牆面非常常見，雖然簡約舒適，但看久了也難免會稍嫌乏味，這時可以透過跳色的手法來增加變化性，可以選擇一面牆漆上不同顏色的油漆，或是貼上壁紙，讓空間變得更活潑；不想太複雜的話也可以透過家具，像是桌椅跳色，或是沙發與抱枕的色彩搭配來做出立體感。另外，若能搭配室外採光或燈具配置，就能讓空間變得更有層次，不同的時間點都能看到家的不同樣貌。

一場疫情讓很多人的生活需要重新調整與適應，雖然有很多不習慣，但換個心態想，這也許不是壞事，既然生活空間只剩下家裡，那麼新鮮感的維持就變得非常重要，可以藉此提升生活的質感也無非是一種收穫。

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