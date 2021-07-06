3款「零失敗甜點食譜」！早餐吃美味熱鬆餅、下午茶良伴選焦糖布丁

▲ IG三款熱門甜點食譜。（圖／Pinterest、IG@layeredlab、@didiforu）

這陣子因為居家防疫無法外出的關係，大家紛紛開始在平淡的生活中找樂子， 為自己創造小確幸的同時，也讓這段日子得以過得不那麼苦悶。

於是，社群上刮起了一陣手作甜點旋風， 從最初只是一個食譜生活分享，慢慢變成群眾的連鎖效應，透過簡單的貼文轉發、限時動態標記， 讓在這個非常時期中，能以另一種形式重新感受人與人互動的美好。

本篇精選 了三則 IG 上的熱門甜點食譜，大家也來一起動手做做看吧：

1. 甜滋滋的美味熱鬆餅

Dingdong 是一位非常擅於紀錄細微情感的攝影師，在他的照片裡沒有造作的擺拍，取而代之的是當下真實的情緒流動，尤其是去年女兒小實加入了他們的生活後，他的社群更是充滿各種愛的眼光。

這次疫情他也恢復更新好久沒分享的 dingdong 料理筆記，首發就是淋上甜滋滋蜂蜜的熱鬆餅， 在他的運鏡之下，隔著螢幕都能感受到那股幸福的愜意，實在很適合在無人的早晨，獨享這份甜蜜啊！

▲美味熱鬆餅（圖／IG@dingdong161）

熱鬆餅食材如下，幾乎都是線上超市就能買到的材料，加點優格是讓鬆餅更好吃的秘密！詳細做法可以到 Dingdong 的 IGTV 收看。

・蛋 1顆

・砂糖 30克

・優格 50ml(必要加)

・鮮奶（豆漿也可）100ml

・橄欖油 15ml

・低筋麵粉 120克

・泡打粉 10克（特別推薦德國 Lecker’s 泡打粉，真的有差）

・鹽一撮

2. 超療癒的軟嫩焦糖布丁

▲軟嫩焦糖布丁（圖／IG@layeredlab）

如果妳已經決定做熱鬆餅，而買了蛋、糖、牛奶和蜂蜜的話，那就也來順便做軟嫩香甜的布丁吧！

「layeredlab 不完美飲料店」所經營的蝦皮賣場選品了各式好看的杯具，在 IG 上也經常會根據不同的容器創作有趣的飲料主題，影片十分有趣。其中他的布丁配方大受大家好評，步驟簡單、成功率又高，脱模成功後輕晃布丁 Q 彈的表面，畫面實在療癒。

除了可以做出不一樣形狀、口味的布丁之外，加上一球冰淇淋或是擺上當季的新鮮水果，也是一道很讚的飯後甜點啊～

製作布丁所需的食材如下，不同大小的容器，會有不一樣的蒸煮時間喔詳細作法同樣可以參考 layeredlab 的 IG 貼文分享：

焦糖液⁣

・60 克白糖⁣

・15-20 克熱水⁣

・50 克熱水⁣

・一撮鹽⁣

布丁液⁣

・350ml 牛奶⁣

・三顆全蛋一顆蛋黃⁣

・45 克白糖⁣

・5-7 克蜂蜜⁣-可不加

・3-5ml 檸檬汁⁣

3. 幸福指數破表的布朗尼

▲ 幸福指數破表的布朗尼（圖／IG@didiforu，下同）

最後，當然少不了幸福指數破表的布朗尼。IG 人氣部落客 didi 不僅正餐便當做得好，烘焙點心也難不倒她。在這種艱難的抗疫時刻，偶爾來點放肆的巧克力甜點慰勞自己，絕對是合情合理的！

和前面兩者相比，布朗尼的作法難度或許稍微高一些，可是挑戰成功後卻非常有成就感，尤其是將放進烤箱，等待麵糊慢慢加熱的這段期間，空氣中會瀰漫著巧克力的香氣，簡直是最迷人的環節。

製作布朗尼的食材如下，上面的裝飾餅乾可以看看手邊有什麼合適的材料，或是根據自己的喜好添加，像是 oreo 餅乾、Lotus 蓮花餅乾、可愛的扭結餅乾或是棉花糖都很適合喔！詳細作法可以參考 didi 在 IG 貼文上的分享，有好幾種不同的做法和版本可以選擇，就算家裡只有鬆餅機也可以做喔：

・無鹽奶油 50g

・黑巧克力 50g

・牛奶巧克力 50g

・雞蛋 一顆（大型）

・白砂糖（上白糖） 35g

・鮮奶 60g

・低筋麵粉 50g

・法芙娜可可粉 8g

・泡打粉 1.5g

・胡桃 適量

・裝飾餅乾 適量

▲在家滿足一下自己的甜點癮（圖／艾蜜莉彭）

面對每天防疫待在家，雖然想購物的時候可以隨時打開網拍，想看電影的時候有各式串流平台可以選擇，但有時候面突如其來的「甜點癮」，著實令人好痛苦。下次遇到這種時候，就來嘗試看看這 3 款簡單不容易失敗的居家手作甜點吧！

讓我們一起好好待在家，等待恢復正常生活的那天，再好好地去咖啡廳享用一頓豐盛的甜點啊～

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