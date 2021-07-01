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洗髮還能免費吃冰！買洗髮精竟贈「哈根達斯迷你杯」好驚喜

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▲▼買洗髮精贈「哈根達斯迷你杯」 。（圖／翻攝自IG、Unsplash）

▲夏季不僅頭皮要涼感，來嘴裡都能吃冰淇淋。（圖／翻攝自IG/Christopherobinparis、Unsplash）

記者曾怡嘉 / 台北報導

夏日天氣熱到受不了，狂開冷氣電費也會高到驚人，善選涼感髮膚保養，即便不開冷氣也能解暑氣，同時照顧頭皮柔順髮絲，讓你在夏日也能擁有清爽不黏膩的迷人秀髮。

▲▼買洗髮精贈「哈根達斯迷你杯」。（圖／品牌提供）

▲My juliArt 沁涼茶樹洗髮精(蓬鬆豐盈版) 1000ml。

juliArt推出夏季限定My juliArt沁涼茶樹洗髮精(蓬鬆豐盈版)，薄荷精油能提振精神，帶給身心靈沁涼舒暢，茶樹精油則有淨化、抑菌、去除異味等優點。現在更祭出買就送兩張Häagen-Daz限量冰淇淋兌換券，讓你炎炎夏日不只是頭皮涼爽，嘴裡更能大吃冰淇淋。

▲▼買洗髮精贈「哈根達斯迷你杯」。（圖／品牌提供）

▲思波綺瞬亮涼感洗潤組（洗髮乳490ml、潤髮乳490ml），449元。

含有頭皮潔淨成分，深度清潔阻塞毛孔的皮脂汗垢，預防黏膩與扁塌，讓頭皮沁涼舒爽，秀髮不乾澀，清新蓬鬆一整天，夏季限定的花朵搭配薄荷香聞起來超療癒。

▲▼買洗髮精贈「哈根達斯迷你杯」。（圖／品牌提供）

▲歐萊德 零度C洗髮精400ml ，880元。

冰鎮配方與歐盟有機組織天然驗證起泡成分，可有效去油、潔淨同時緊實頭皮。雷公根萃取能修護髮絲、頭皮抗老，改善毛躁，薄荷醇能舒緩緊繃頭皮，修護髮尾分岔。

►一敷補水超有感！夏季保濕面膜盤點，別讓細紋提早冒出來

關鍵字：

涼感洗髮精, 洗髮精

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