洗髮還能免費吃冰！買洗髮精竟贈「哈根達斯迷你杯」好驚喜

▲夏季不僅頭皮要涼感，來嘴裡都能吃冰淇淋。（圖／翻攝自IG/Christopherobinparis、Unsplash）

記者曾怡嘉 / 台北報導

夏日天氣熱到受不了，狂開冷氣電費也會高到驚人，善選涼感髮膚保養，即便不開冷氣也能解暑氣，同時照顧頭皮柔順髮絲，讓你在夏日也能擁有清爽不黏膩的迷人秀髮。

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含有頭皮潔淨成分，深度清潔阻塞毛孔的皮脂汗垢，預防黏膩與扁塌，讓頭皮沁涼舒爽，秀髮不乾澀，清新蓬鬆一整天，夏季限定的花朵搭配薄荷香聞起來超療癒。

▲歐萊德 零度C洗髮精400ml ，880元。

冰鎮配方與歐盟有機組織天然驗證起泡成分，可有效去油、潔淨同時緊實頭皮。雷公根萃取能修護髮絲、頭皮抗老，改善毛躁，薄荷醇能舒緩緊繃頭皮，修護髮尾分岔。

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