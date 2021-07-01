MOSCHINO熱狗裝超鬧！「巧克力聖代、漢堡」變早春爆款手袋

▲MOSCHINO 發表全新 2022 度假女裝暨春季男裝系列 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

向來搞怪的MOSCHINO這回又有新作推出，日前發表全新 2022 度假女裝暨春季男裝系列中，以活潑的音樂劇形式呈現了新奇服飾，不僅有生動「熱狗裝」、「融化冰淇淋」洋裝，連手拿包款也搖身一變成為垂涎欲滴的甜筒，簡直是最誘人消暑的時尚單品。

▲Jeremy Scott 請到超模凱倫艾臣（Karen Elson）出鏡。（圖／品牌提供）

▲本季呈現色彩斑斕的視覺氛圍 。（圖／品牌提供）

創意總監與設計師 Jeremy Scott 請到超模凱倫艾臣（Karen Elson）出鏡迷你音樂劇，同時獻上了本季新品，由她演繹的彩虹洋裝揭開序幕，凱倫艾臣以多彩紐扣設計與加長衣領彰顯復古氛圍，便可知本季色彩斑斕的視覺氛圍。像是撞色飾邊的彩色開襟羊毛衫非常實穿，同時也與印有「MOSCHINO」的運動校服夾克相呼應。

▲以食物為靈感的奇幻時裝秀。（圖／品牌提供）

Jeremy Scott表示：「我想將所有舊時好萊塢音樂劇中的興奮、魅力和奇思妙想作為媒介，通過它們來呈現這個系列 。」當然，本季最大亮點少不了各種食物元素組成，像是直接以熱狗充當洋裝的靈感，將麵包與醬料惟妙惟肖呈現；聖代造型的緊身洋裝則運用透視裙襬彰顯立體感，融合的冰淇淋更傳遞出裙裝的流淌效果，灑滿巧克力的模樣與印花不謀而合。

▲實穿的西裝與印花裙裝 。（圖／品牌提供）

搞怪過後同樣有實穿單品，服飾混搭效果注入條紋西裝之內，豐富穿著享受；專為派對而生的晚宴服，印滿復古遊戲機和漫畫圖案，讓人看了很熟悉。時尚迷皆知，MOSCHINO包款一直不走尋常路，此次出現了迷你逗趣的冰淇淋、聖代、漢堡包款，就連裝著熱狗的包裝袋也不放過，同樣化身手拿包尺寸，相當適合攜帶，一次滿足食慾和購買慾。