16款插畫小物帶你走訪3城市！台式啤酒杯、透明提袋好消暑

編輯／Emily 圖／Pinkoi提供、翻攝自store.kakaofriends.com

好久沒有出國，是不是悶壞了？日本人氣插畫家Noritake就用著名的極簡畫風與療癒圖像，帶領大家一同走訪台北、香港、東京三個城市，將這些地區的特色化為三種圖樣，並做成口罩收納夾、手機殼、啤酒杯組、手提袋等16款日常必備好物，讓你在使用的同時，就像經歷了療癒舒心的城市之旅。

插畫家Noritake這次受到設計網站Pinkoi邀請，為Pinkoi十週年打造結合城市特色的聯名系列，選了台北、香港、東京三個城市，設計出三款專屬圖樣。「台北款」是小男孩抱著在地美食小籠包，「香港款」結合了截取自當鋪的「蝠鼠吊金錢」形狀與「押」字，「東京款」則將小男孩變身成招財貓。城市聯名系列商品都有這三個圖案。

#口罩收納夾／多用途收納夾

口罩收納夾讓你能安心收納口罩，不會再亂放或搞丟，沾染更多細菌。此外也能拿來裝收據、卡片等各式文件，讓辦公時需要的東西井然有序，替你的日常增添便利與新意。

#濾掛式咖啡

在家想來杯美味咖啡，可以用濾掛式咖啡包自己沖泡，讓你輕鬆享受到100%純咖啡豆研磨的經典曼巴風味，一盒裡面隨機分配台北、香港、東京三種包裝。

#PVC透明手提袋

夏天很適用充滿清涼感的透明手提袋，將台北、香港、東京三城市插畫印製上去，為透明提袋增添多樣色彩，帶來簡約卻不失玩味的細節。外包裝的紙筒不只是容器，還能擺在室內當裝飾。

#啤酒杯套裝

在家裡用可愛的啤酒杯喝酒，會讓心情瞬間愉悅，這款啤酒杯套裝將文化帶入設計，推出台北、香港、東京三個特色杯款，有吃熱炒的台式經典143啤酒杯，帶有曲線腰身的啤酒杯，和日式居酒屋的提把啤酒杯。

#iPhone 12 系列手機殼

清爽、透明感的手機殼結合三款聯名插畫，帶來低調極簡卻又不失童趣的樣貌，讓你的手機時時刻刻被安心保護，每拿起一次都將會心一笑。

另外，韓國的Kakao Friends則是推出新的「夏日系列」，其中一款玩偶是萊恩和Apeach穿綠色青蛙裝，手裡還抱了小青蛙和幸運草。另一款是吃西瓜造型，不只頭戴西瓜皮，臉上還沾了黑黑的籽，這款娃娃除了萊恩、Apeach，還多了Tube鴨子。

除了玩偶，還有推出適合夏天使用的雨傘，以及短袖加短褲的夏季家居服組，都各有兩種花色，黃、綠色系活潑繽紛，配上可愛的萊恩、桃子圖案，讓粉絲們看了想全包。