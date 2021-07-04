fb ig video ETtoday search mobile

16款插畫小物帶你走訪3城市！台式啤酒杯、透明提袋好消暑

>

編輯／Emily　圖／Pinkoi提供、翻攝自store.kakaofriends.com

好久沒有出國，是不是悶壞了？日本人氣插畫家Noritake就用著名的極簡畫風與療癒圖像，帶領大家一同走訪台北、香港、東京三個城市，將這些地區的特色化為三種圖樣，並做成口罩收納夾、手機殼、啤酒杯組、手提袋等16款日常必備好物，讓你在使用的同時，就像經歷了療癒舒心的城市之旅。

▲pinkoi城市聯名商品。（圖／pinkoi提供）

插畫家Noritake這次受到設計網站Pinkoi邀請，為Pinkoi十週年打造結合城市特色的聯名系列，選了台北、香港、東京三個城市，設計出三款專屬圖樣。「台北款」是小男孩抱著在地美食小籠包，「香港款」結合了截取自當鋪的「蝠鼠吊金錢」形狀與「押」字，「東京款」則將小男孩變身成招財貓。城市聯名系列商品都有這三個圖案。

▲城市插畫小物。（圖／pinkoi提供）

#口罩收納夾／多用途收納夾

口罩收納夾讓你能安心收納口罩，不會再亂放或搞丟，沾染更多細菌。此外也能拿來裝收據、卡片等各式文件，讓辦公時需要的東西井然有序，替你的日常增添便利與新意。

▲城市插畫小物。（圖／pinkoi提供）

#濾掛式咖啡

在家想來杯美味咖啡，可以用濾掛式咖啡包自己沖泡，讓你輕鬆享受到100%純咖啡豆研磨的經典曼巴風味，一盒裡面隨機分配台北、香港、東京三種包裝。

▲城市插畫小物。（圖／pinkoi提供）

▲城市插畫小物。（圖／pinkoi提供）

#PVC透明手提袋

夏天很適用充滿清涼感的透明手提袋，將台北、香港、東京三城市插畫印製上去，為透明提袋增添多樣色彩，帶來簡約卻不失玩味的細節。外包裝的紙筒不只是容器，還能擺在室內當裝飾。

▲城市插畫小物。（圖／pinkoi提供）

▲城市插畫小物。（圖／pinkoi提供）

#啤酒杯套裝

在家裡用可愛的啤酒杯喝酒，會讓心情瞬間愉悅，這款啤酒杯套裝將文化帶入設計，推出台北、香港、東京三個特色杯款，有吃熱炒的台式經典143啤酒杯，帶有曲線腰身的啤酒杯，和日式居酒屋的提把啤酒杯。

▲pinkoi城市聯名商品。（圖／pinkoi提供）

#iPhone 12 系列手機殼

清爽、透明感的手機殼結合三款聯名插畫，帶來低調極簡卻又不失童趣的樣貌，讓你的手機時時刻刻被安心保護，每拿起一次都將會心一笑。

▲pinkoi城市聯名商品。（圖／pinkoi提供）

另外，韓國的Kakao Friends則是推出新的「夏日系列」，其中一款玩偶是萊恩和Apeach穿綠色青蛙裝，手裡還抱了小青蛙和幸運草。另一款是吃西瓜造型，不只頭戴西瓜皮，臉上還沾了黑黑的籽，這款娃娃除了萊恩、Apeach，還多了Tube鴨子。

▲pinkoi城市聯名商品。（圖／pinkoi提供）

▲pinkoi城市聯名商品。（圖／pinkoi提供）

除了玩偶，還有推出適合夏天使用的雨傘，以及短袖加短褲的夏季家居服組，都各有兩種花色，黃、綠色系活潑繽紛，配上可愛的萊恩、桃子圖案，讓粉絲們看了想全包。

▲pinkoi城市聯名商品。（圖／pinkoi提供）

▲pinkoi城市聯名商品。（圖／pinkoi提供）

關鍵字：

pinkoi, 城市, 插畫, 小物, 雜貨

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

不看年、月，從「日」看出你的隱藏性格　同個星座個性也會天差地遠

不看年、月，從「日」看出你的隱藏性格　同個星座個性也會天差地遠

男人出軌的「7個跡象」　他真的不忙，90%以上早就變心了

男人出軌的「7個跡象」　他真的不忙，90%以上早就變心了

最能「感受幸福」的2種人　跟他們相處會更快樂

最能「感受幸福」的2種人　跟他們相處會更快樂

IKEA「隱藏版必買小物」TOP5　第一名爆冷門，39元帶回家 性感超模上街「正面全空」網看傻！　胸前一線、露骨盆褲裝辣翻 女生注意！「3星座男」交往態度馬上變冷淡，直接跳過熱戀期 就是愛熬夜！夜貓子最多的3大星座　Top 1日夜顛倒是常態 8個爆款「精品老花包」！DIOR新色超級美　Celine上架必缺貨 劉雯「沙漏腰」細到不科學！每天做瘦肚子3動作　練出同款小腹 10位「演技好」陸劇男星！鐘漢良吻技超撩、任嘉倫用眼神開車

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面