七夕禮免出門按一鍵送進心坎兒　寶格麗紅包套組甜蜜蜜

▲寶格麗Serpenti Forever Maxi Chain紅鶴粉色包款套組，包款組合搭配心形雙色零錢包、愛心圖案雪莉巾，124,000元。（圖／寶格麗提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

居家防疫期間，購物習慣從實體轉到線上，寶格麗（BVLGARI）首度在品牌LINE官方帳號上推出期間限定網路精品店，將於明日正式開幕，期間快閃限定至7月20日，讓粉絲能在網上購買品牌精選的經典作品，最受矚目為七夕情人節打造的獨賣款，包括Serpenti Forever Maxi Chain紅鶴粉色包款套組、Divas’ Dream系列玫瑰金鑽石與粉紅剛玉項鍊，只要一鍵按下就能讓情人驚喜不已。

▲寶格麗為七夕推出正反面都漂亮的Divas’ Dream系列玫瑰金鑽石與粉紅剛玉項鍊，146,300元。



搶先在寶格麗Line網路精品店上市的Serpenti Forever Maxi Chain紅鶴粉色包款套組，內有甜美色調的蛇首扣環包外，還包含紅鶴粉色小羊皮手提肩背包搭配雙色的心型零錢包吊飾以及愛心圖案斜紋雪莉巾；同為七夕新品的Divas’ Dream系列玫瑰金鑽石與粉紅剛玉項鍊也在銷售之列，流露甜蜜氣息。品牌同時精選多項經典珠寶、腕錶與皮件，讓消費者不用出門也能買到心儀精品。

▲寶格麗Serpenti Forever祖母綠色小牛皮手提肩背包（左）87,100元，皮革與鍍銀扣環鑰匙圈7,900元。





▲寶格麗B.zero1 ROCK系列玫瑰金鉚釘黑陶瓷項鍊（左）143,100元， ALUMINIUM系列鋁合金計時腕錶131,600元。

Tiffany & Co.也在5月時開通台灣LINE官方帳號，藉此專屬平台讓品牌愛好者即時收到最新情報，並提供個人化活動預約服務，例如7月9日至25日一對一專屬互動體驗的Tiffany美鑽探索之旅，已可在線上立刻預約。

▲透過Tiffany官方Line帳號可預約活動。（圖／翻攝Tiffany Line）