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《上流世界》金瑞亨豪拎20萬皇家包款　李寶英也瘋狂帶貨奢華手袋

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記者王則絲／綜合報導

韓劇《我的上流世界》日前迎來大結局，曲折的劇情灑狗血程度不輸《上流戰爭》，同時又細膩探究人心，令觀眾意猶未盡。為切合劇中財閥故事背景，兩位主演女星李寶英與金瑞亨的造型都相當有看頭，尤其手袋部分格外吸引注目，頻頻出現10萬元以上的高端單品，以下一起來看看劇中出現哪些奢華包款。

▲《我的上流世界》李寶英、金瑞亨手袋。（圖／品牌提供）

▲《我的上流世界》金瑞亨、李寶英使用手袋。（圖／翻攝自TVN）

DELVAUX Brillant MM Box Calf

比利時皇家御用品牌DELVAUX的包款多次出現在劇中，《我的上流世界》大結局中，金瑞亨到農場拜訪修女，他穿著幹練的黑色套裝，搭配同樣是黑色的DELVAUX「Brillant」手袋，這一顆要價205,900元，完美襯托她的身份。

▲《我的上流世界》李寶英、金瑞亨手袋。（圖／品牌提供）

▲《我的上流世界》李寶英、金瑞亨手袋。（圖／品牌提供）

▲DELVAUX Brillant MM Box Calf，NT＄205,900。（圖／品牌提供，以下同）

DELVAUX Tempête MM Supple Calf

DELVUAX的「Tempête」系列也是品牌的經典的包型，金瑞亨於劇中不只一次使用，為做整體搭配，共曾出現過黑、白兩色款式，光是放在桌上，就令人眼睛一亮，同樣是相當昂貴的高端手袋。

▲《我的上流世界》李寶英、金瑞亨手袋。（圖／品牌提供）

▲《我的上流世界》李寶英、金瑞亨手袋。（圖／品牌提供）

▲《我的上流世界》李寶英、金瑞亨手袋。（圖／品牌提供）

▲DELVAUX Tempête MM Supple Calf，NT＄184,900。

Salvatore Ferragamo TRIFOLIO黑色牛皮手提包

接著看到李寶英，在劇中也展現了高超的衣Q與駕馭力，第一集裡李寶英就以亮麗造型現身，手上拎著Ferragamo於2021年推出的新包款「TRIFOLIO」，掀蓋設計搭配古金色Gancini鎖扣，簡約時髦外型最能托出高雅品味。

▲《我的上流世界》李寶英、金瑞亨手袋。（圖／品牌提供）

▲《我的上流世界》李寶英、金瑞亨手袋。（圖／品牌提供）

▲Salvatore Ferragamo TRIFOLIO，NT＄77,900。

Salvatore Ferragamo ROUNDED藍色小牛皮側背包

同樣來自2021年推出的新包款，長方造型擁有圓弧切角，搭配上李寶英演繹的寶寶藍色，顯得特別逆齡，輕鬆成為穿搭亮點。

▲《我的上流世界》李寶英、金瑞亨手袋。（圖／品牌提供）

▲《我的上流世界》李寶英、金瑞亨手袋。（圖／品牌提供）

▲Salvatore Ferragamo ROUNDED，NT＄46,900。

Salvatore Ferragamo MARGOT牛皮提包

金瑞亨也有在劇裡背上Ferragamo包款，她選擇的是這款暢銷的「MARGOT」手袋，簡約俐落的經典輪廓結合頂級工藝，加入全新的古金色Gancini釦飾，優雅瀟灑、歷久不衰。

▲《我的上流世界》李寶英、金瑞亨手袋。（圖／品牌提供）

▲《我的上流世界》李寶英、金瑞亨手袋。（圖／品牌提供）

▲Salvatore Ferragamo MARGOT，NT＄69,900。

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關鍵字：

我的上流世界, 上流世界, 李寶英, 金瑞亨, 手袋, Delvaux, Salvatore Ferragamo

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