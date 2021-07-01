adidas向Thom Browne提出侵權！為「三條線」撕破臉過程曝光

▲adidas向Thom Browne提出侵權 。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／外電報導

「三條線」成為時尚界的標誌性元素，竟然牽扯出訴訟風波，adidas宣告向知名美國品牌Thom Browne提出侵權，認為Thom Browne「模仿」了品牌經典的三線設計，adidas更聲稱：「這是欺騙公眾，造成不可挽回的傷害」。

▲美國品牌Thom Browne 跨足運動服領域。（圖／翻攝自IG）

美國品牌Thom Browne以量身打造的商務正裝走紅，與運動品牌adidas客群截然不同，卻在近期傳出與adidas訴訟爭議。根據外媒《The Fashion Law》報導，adidas在紐約聯邦法院提出商標侵權，聲稱 Thom Browne 正在銷售具有兩條、三條或四條平行條紋的運動風服裝與鞋類，與adidas自1952年開始使用的三條紋標誌驚人相似。

事實上從去年（2020 年） 11 月起，兩牌就開始調解程序，但始終未解決爭議，因Thom Browne近期又擴大了產品範圍，不再只停留於商務正裝，更跨足運動服飾設計，最新2022 春夏巴黎時裝週發佈的短片中，就能看見品牌的線條緊身跑步裝備。對此adidas認為會使消費者混淆，因此透過訴訟希望獲得金錢賠償，並阻止Thom Browne在美國申請類似商標。

▲adidas自1952年開始使用三條紋標誌 。（圖／翻攝自IG）

其實Thom Browne也並非三條線事件中的唯一主角，早前adidas就提起將近50件訴訟，包括J.Crew、Forever 21、FC Barcelona、Skechers、Juicy Couture、Tesla、Marc Jacobs等品牌來捍衛條紋商標，但歐盟已認定此為無效商標。Thom Browne 首席執行官 Rodrigo Bazan對外媒回應中表示：「我們相信我們是對的。」同時指出adidas這是企圖非法使用法律。