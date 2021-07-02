日本原裝空氣清淨機下殺4190元　HEAP濾網讓花粉、黴菌都掰掰

文／C編

空氣污染、霾害，都會影響呼吸道健康，也因此空氣清淨機成為很多家庭、辦公空間的必備品，「Her和她」推出「HITACHI日立原裝進口空氣清淨機UDP-K62」，日製原裝進口，具有抗過敏HEAP濾網，幫助空氣淨化，可以強力脫臭、集塵，重現乾淨舒爽的室內環境。

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▲HITACHI日立原裝進口空氣清淨機UDP-K62，原價4300元、特價4190元，點我購買。

HITACHI日立原裝進口空氣清淨機適合7.5坪左右的空間，客廳、主臥室，或是租屋在外的套房，很適合挑選這一款空氣清淨機，HEPA濾網，具有多層結構，可以徹底採集粉塵、花粉、黴菌等懸浮微粒，集塵率99.97%以上，幫助空氣淨化。

▲居家空間雖小，也應該擁有好品質。（圖／pexels）



不只是濾網很厲害，同時採用6方向進氣，多方向、廣角，可以更快速、大面積的幫助淨化空氣，機身厚度僅有13公分的小巧輕薄體積，不怕無處擺放，角落、靠牆都沒問題，如果真的不使用了要收起來也很方便，完全不佔空間，對收納斤斤計較的小資族可以放心。

▲好的空氣品質有助於待在家的時間變長。（圖／pexels）



雖然HITACHI日立原裝進口空氣清淨機僅有小小的體積，但該有的功能一樣也沒有少，像是遙控器可以遠端操控，並且擁有定時效果，對於省電也有很大的幫助，另外還會自動感測異味，可以說是麻雀雖小，五臟俱全。

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「Her和她」推出「HITACHI日立原裝進口空氣清淨機UDP-K62」，原價4300元、特價4190元，來自日本原裝進口，僅一天下殺優惠，想要搶便宜的趕快入手囉，以免缺貨扼腕。