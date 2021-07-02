fb ig video ETtoday search mobile

日本原裝空氣清淨機下殺4190元　HEAP濾網讓花粉、黴菌都掰掰

>

文／C編

空氣污染、霾害，都會影響呼吸道健康，也因此空氣清淨機成為很多家庭、辦公空間的必備品，「Her和她」推出「HITACHI日立原裝進口空氣清淨機UDP-K62」，日製原裝進口，具有抗過敏HEAP濾網，幫助空氣淨化，可以強力脫臭、集塵，重現乾淨舒爽的室內環境。

▼▼點圖搶特價▼▼

 ▲空氣清淨機,日立,日本,Her和她,。（圖／pexels）

▲HITACHI日立原裝進口空氣清淨機UDP-K62，原價4300元、特價4190元，點我購買。

HITACHI日立原裝進口空氣清淨機適合7.5坪左右的空間，客廳、主臥室，或是租屋在外的套房，很適合挑選這一款空氣清淨機，HEPA濾網，具有多層結構，可以徹底採集粉塵、花粉、黴菌等懸浮微粒，集塵率99.97%以上，幫助空氣淨化。

▲空氣清淨機,日立,日本,Her和她,。（圖／pexels） 

▲居家空間雖小，也應該擁有好品質。（圖／pexels）

不只是濾網很厲害，同時採用6方向進氣，多方向、廣角，可以更快速、大面積的幫助淨化空氣，機身厚度僅有13公分的小巧輕薄體積，不怕無處擺放，角落、靠牆都沒問題，如果真的不使用了要收起來也很方便，完全不佔空間，對收納斤斤計較的小資族可以放心。

 ▲空氣清淨機,日立,日本,Her和她,。（圖／pexels）

▲好的空氣品質有助於待在家的時間變長。（圖／pexels）

雖然HITACHI日立原裝進口空氣清淨機僅有小小的體積，但該有的功能一樣也沒有少，像是遙控器可以遠端操控，並且擁有定時效果，對於省電也有很大的幫助，另外還會自動感測異味，可以說是麻雀雖小，五臟俱全。

▼▼點圖搶特價▼▼

 ▲空氣清淨機,日立,日本,Her和她,。（圖／pexels）

▲HITACHI日立原裝進口空氣清淨機UDP-K62，原價4300元、特價4190元，點我購買。

「Her和她」推出「HITACHI日立原裝進口空氣清淨機UDP-K62」，原價4300元、特價4190元，來自日本原裝進口，僅一天下殺優惠，想要搶便宜的趕快入手囉，以免缺貨扼腕。

關鍵字：

空氣清淨機, 日立, 日本, Her和她

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

充電總是充很久？一鍵開啟「OO模式」　竟能省下44分鐘

充電總是充很久？一鍵開啟「OO模式」　竟能省下44分鐘

ANNA SUI二度驚傳撤台！8月底3櫃位離開　粉絲：青春的回憶！

ANNA SUI二度驚傳撤台！8月底3櫃位離開　粉絲：青春的回憶！

清甜少女「麻花辮」搭配髮飾超好看　很有異國風味又涼爽

清甜少女「麻花辮」搭配髮飾超好看　很有異國風味又涼爽

WFH眼睛老化加快、魚尾紋都現形？4招「印度瑜珈」還你水潤雙眼 回頭搭訕率超高！夏季必噴3款神級香水　讓妳變自帶體香的仙女 一朵朵3D小花點綴！香緹卡夏妝宛如仙女下凡　讓人買了捨不得用 塗再貴保養品都沒用！「5個變醜壞習慣」，讓你慢性毀容 一天喝水挑「5個時機」可控制食慾　皮膚也會變更好 IKEA「隱藏版必買小物」TOP5　第一名爆冷門，39元帶回家 「餅乾鞋」經營不善宣佈走入歷史！台灣此時撤櫃，出清優惠一次看

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面