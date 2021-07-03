這款微波爐必買！激殺價6990元→1880元　黑＋玫瑰金色超好看　

文／C編

為了防疫一定要減少出門，在家開伙的機率變高，小家電該添購、該更換都必，「Her和她」推出百年美國家電品牌富及第（Frigidaire）微波爐及空氣清淨機，都非常實用，加上美型的外觀，讓人一眼愛上。

美國富及第 20L微波爐

▲美國富及第 20L美型微波爐（全新福利品）原價6990元、特價1880元。點我購買。

微波爐可以說是居家做飯的好幫手，熱菜、熱飯絕對少不了它，還可以輕輕鬆鬆做料理，這次推出的富及第20L美型微波爐，大小剛剛好，黑曜石般的設計搭配上玫瑰金把手，看起來優雅時髦。

除了加熱，也有快速解凍功能，讓食材短時間回溫，方便烹調，並具有5段火力，同時有電壓、溫度異常的保護，當溫度過高或是電壓異常的時候，會立刻停機，確保安全。

美國富及第 免耗材空氣清淨機

▲美國富及第 免耗材空氣清淨機原價4990元、特價2990元。點我購買。

空氣清淨機同樣也是近期很夯的家電之一，改善空氣品質、讓環境更舒適，因此大受歡迎，美國富及第免耗材空氣清淨機，有雙效清淨功能，先沉落再吸附效果更加完美，負離子功能則使污染物中和沉落於周遭物體上。有效的靜電吸附，凸顯集塵效果，集塵器還可以擦拭或是水洗，乾燥後就可以裝入使用，省下高額的耗材費用，非常方便又實用，車上、辦公桌上都可以放置。

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