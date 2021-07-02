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「皮卡丘軟糖」回歸！多了游泳圈、愛心新造型　夏日包裝萌度升級

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編輯／Emily　圖／翻攝自twitter@kanro_pure、onlineshop.haribo.com

《精靈寶可夢》去年與日本知名軟糖Pure合作，推出引起搶購潮的「皮卡丘軟糖」，繼之前的三個版本後，又以最新版本回歸了！包裝上的皮卡丘戴著充滿夏日氣息的草帽、墨鏡萌度更升級，軟糖本身更多了游泳圈、愛心兩款新形狀，讓皮卡丘快樂去游泳。

▲皮卡丘軟糖。（圖／翻攝自twitter@kanro_pure）

「皮卡丘軟糖」以前推出過「熱帶水果」、「水果可樂」、「超酸檸檬」三款，這次以第一彈的「電擊熱帶口味」為基礎，並結合《精靈寶可夢》裡面的道具「鳳梨果」概念，在鳳梨蘇打裡面加入柳橙和芒果，吃起來有滿滿果香，也能感受到熱帶風情，酸甜好滋味讓你瞬間消暑。

「皮卡丘軟糖」這次推出五款新包裝，有皮卡丘戴草帽、扶桑花和墨鏡的造型，擺出微笑、瞇眼、眨眼等不同表情，底色選用藍、粉紅、橘等繽紛配色，還加了帆船、遮陽傘、海灘球等夏日元素。

▲皮卡丘軟糖。（圖／翻攝自twitter@kanro_pure）

軟糖本身除了黃色的皮卡丘形狀，還新增了紅色的游泳圈和愛心兩款，把皮卡丘和泳圈款疊起來，就像皮卡丘在泳池玩耍一樣，萌到捨不得吃。

▲皮卡丘軟糖。（圖／翻攝自twitter@kanro_pure）

▲皮卡丘軟糖。（圖／翻攝自twitter@kanro_pure）

德國小熊軟糖「HARIBO」則是與《超級瑪利歐》推出聯名軟糖，軟糖形狀從經典的小熊造型變成瑪利歐遊戲裡的無敵星星、龜殼、蘑菇、錢幣等形狀，吃的時候彷彿自己變成了瑪利歐本人，外包裝有瑪利歐兄弟、耀西、碧姬公主等不同圖案，實在是太可愛啦！

▲皮卡丘軟糖。（圖／翻攝自twitter@kanro_pure）▲皮卡丘軟糖。（圖／翻攝自twitter@kanro_pure）


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關鍵字：

精靈寶可夢, 皮卡丘, pokemon, 軟糖, 糖果, pure

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