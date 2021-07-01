最紅的小狐狸躍上萬寶龍配件　鬼鬼戴耳機、斜背包當潮女

▲鬼鬼佩戴萬寶龍 x Kitsuné小狐狸聯名系列斜背包31,500元與耳機23,900元。（圖／萬寶龍提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

萬寶龍（Montblanc）變潮了！攜手以狐狸標誌著稱的巴黎品牌Maison Kitsuné推出聯名系列，商品從筆記本、皮帶、耳機到各式包款與小皮件均備，全覆上其經典「Camo Fox」狐狸印花，包身的右下方點綴橘色的小狐狸，上面寫著「Montblanc」字樣，成為一大亮點。

▲李玉璽入手萬寶龍 x Kitsuné小狐狸聯名系列手拿包，21,900元。



萬寶龍 x Kitsuné小狐狸聯名系列以Saffiano皮革打造各式包款與卡夾，藍底包身布滿狐狸圖案，設計中性，因此不僅李玉璽、樂團茄子蛋已搶先入手新包款，鬼鬼（吳映潔）也戴上小狐狸MB 01耳機、斜背單肩斜背包，展現潮女的時尚態度。

▲茄子蛋示範 x Kitsuné小狐狸聯名系列後背包（右）40,400元。



▲萬寶龍x Kitsuné小狐狸聯名系列圈（左）7,100元，窄款托特包35,200元。



Maison Kitsuné的聯名一波波，今年4月也與PUMA合作推出一系列服裝與鞋款，人氣最旺的小白鞋於鞋跟處裝飾招牌小狐狸Logo，風格清新又不失俏皮，一上市旋即售罄。

▲PUMA今年4月推出與Maison Kitsuné聯名的小白鞋，迅速售罄。（圖／PUMA提供）

