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宅家吃不停？營養師大推4組「不發胖點心」　第1種排便不順人超需要

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▲▼營養師推4組不發胖點心搭配。（圖／翻攝unsplash、pexels）

▲容易嘴饞的人挑對點心選擇，也能吃飽不發胖

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

你是不是也常每到下午就是莫名嘴饞、想吃些小點心，尤其最近宅在家防疫，更是時時都感覺「嘴好癢」，隨手拿起餅乾、甜點來吃，吃完不是覺得好胖、有滿滿罪惡感，就是越吃越餓，結果吃了一大堆？知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就特別分享了居家防疫也能安心吃不怕胖的4組小點心搭配，每組熱量都不到300大卡，有飽足感又健康，對減肥也有幫助，快放下手中的蛋糕，改吃這些吧！

▲▼營養師推4組不發胖點心搭配。（圖／翻攝unsplash、pexels）

1.代謝順暢組：優酪乳＋地瓜

優酪乳中的雷特氏B菌，能通過胃酸及膽酸考驗，有助於增加腸內益生菌，定期引用能幫助改變菌叢生態、促進代謝調整體質，再搭配上富含膳食纖維的地瓜，就是絕佳的促進順暢組合。蕭瑋霖建議，尤其現在宅在家吃太多動太少的人，可以試試這個組合。

2.優質蛋白組：低糖高纖豆漿＋茶葉蛋

這組的蛋白質量含量很高，很適合有在重訓的人做蛋白質補充，當作下午點心來吃也很方便，而豆漿建議挑選無糖或低糖為佳。

3.輕盈飽足組：乳果優格＋香蕉

乳果優格也含有滿滿好菌，也是百卡內的輕食好選擇，微甜的口感搭配香蕉就很好吃，嘴饞、吃點心時喜歡吃點甜的人選擇吃這組。

▲▼營養師推4組不發胖點心搭配。（圖／翻攝unsplash、pexels）

4.便利蔬食組：雞肉沙拉＋堅果

平常蔬菜吃比較少的人，可以趁著吃點心時，選擇生菜沙拉，增加纖維的攝取份量，建議選擇雞肉類沙拉，這樣除了補充膳食纖維，還能順便補充蛋白質，最後再加上任一堅果4～5顆，增加好油攝取，就是很好的選擇。

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關鍵字：

點心, 下午茶, 健康, 不發胖, 減肥, 瘦身, 營養, 嘴饞, 食物, 搭配, 營養師

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