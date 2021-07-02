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疫情求診民眾增3成！皮膚科醫師傳授「正確頭皮清潔術」

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▲▼ 皮膚科醫師傳授「防疫頭皮清潔術」 。（圖／Pexels）

記者曾怡嘉 / 台北報導

疫情期間，大家對於髮膚清潔保養更為重視，原先不習慣每天洗髮的朋友，而開始認真潔淨洗髮，更有不少人因應疫情壓力而產生頭皮困擾和落髮狀況。

▲▼皮膚科醫師傳授「防疫頭皮清潔術」 。（圖／品牌提供）

▲清潔秀髮也是防疫重點之一。

皮膚科醫師黃毓雅說明，冠狀病毒會在各種不同物質平⾯上存活半⼩時到九⼩時，當與確診者於1.5公尺內交談，在沒有佩戴口罩的情況下，藉由飛沫的噴濺與碰觸，可能讓病毒被吸入或是沾附在頭髮衣物上，存活數⼩時的時間，因此著重洗髮潔淨相當重要，洗髮的泡沫可以產⽣離⼦反應，對於膜狀結構的冠狀病毒進行破壞。

而處在煩惱焦慮的狀態下，頭⽪也可能出現發炎的反應，這與壓⼒源及賀爾蒙變化有關，黃毓雅醫師表示，近期皮膚科門診有民眾因疫情壓力而產生頭皮困擾及落髮症狀，其中更高達8成有脂漏性皮膚炎困擾最為大宗，頭皮屑甚至蔓延至前額、髮際，同時伴隨頭皮出油等現象。

▲▼皮膚科醫師傳授「防疫頭皮清潔術」 。（圖／品牌提供）

▲液態劑型乾髮即可使用，不需要水就能起泡。

頭皮不適，除了求助專業皮膚科，洗髮精也可選擇較溫和的胺基酸界面活性劑成份；甘草次酸成份亦能幫助減緩抗發炎；含有薄荷或草本清香的洗髮精，也能增加洗髮過程前後的清爽涼感與舒適性；同時，使用清爽液態的洗髮精，是減少頭⽪出油味道的好⽅法。

黃毓雅醫師提醒，定期進行頭皮清潔，讓頭皮保持乾爽狀態，留意日常⽣活作息的平衡與適度運動，避免攝取過度的精緻糖類與油脂，並依自身頭皮屬性選⽤適當的洗髮產品，都是疫情期間維持頭皮健康的重要關鍵。

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▲▼皮膚科醫師傳授「防疫頭皮清潔術」 。（圖／品牌提供）

▲艾瑪絲 5α捷利爾頭皮淨化液，820ml，950元。

▲▼皮膚科醫師傳授「防疫頭皮清潔術」 。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

頭皮清潔, 疫情, 皮膚科醫師

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