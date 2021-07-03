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夏天口罩肌暴躁又敏感！3瓶保養秀秀肌膚泛紅、乾癢狀態

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記者李薇／綜合報導　圖／品牌提供

現在出門都要戴口罩，口罩肌膚的養成也變得容易又敏感，多數常出現的狀況就是泛紅、悶熱、紅癢、痘痘、粉刺變多的狀況，面對這樣的轉變，其實更應該養好我們的肌膚，讓肌膚恢復健康，才能抵禦外在刺激的攻擊。

《ET FASHION》就整理3款可以舒緩肌膚的保養單品，透過養肌，讓肌膚不再受到外在的攻擊就出現敏感狀況。

1.FANCL 保濕修護嫩膚凝膜

▲FANCL,ALBION,碧兒泉,口罩肌。（圖／品牌提供）

含水解蠶絲、保濕透明質酸、氨基酸微囊、水解酵母等淨化保濕配方，幫助肌膚維持健康狀態，同時補水潤澤，打造出充滿光澤感的肌膚，可以單擦也可以厚敷，同時幫助軟化老廢角質，調理出健康角質，高效呵護穩定膚質。

2.ALBION 健康化妝水

▲FANCL,ALBION,碧兒泉,口罩肌。（圖／品牌提供）

使用美肌關鍵成分：有機北之薏仁，富含「薏仁脂」，促進肌膚機能正常化，幫助肌膚表皮運作順暢，回復柔滑細緻，同時又可抑制痘痘出現，發揮鎮靜安定的作用，用化妝棉輕拍於全臉，即能瞬間為肌膚降溫 4°C，重新回到清新健康美肌。

3.碧兒泉 全效舒緩保濕凍

▲FANCL,ALBION,碧兒泉,口罩肌。（圖／品牌提供）

獨家專利舒緩因子「薄荷萃取＋明星成分奇蹟溫泉活萃」，一抹立即清爽降低膚溫、舒緩口罩下的悶熱膚溫；超強角質調理配方，改善粗大毛孔平滑膚觸，小分子玻尿酸、三重神經醯胺，幫助迅速修護敏感泛紅，再搭配大分子玻尿酸，加強保濕力，一罐解決所有夏日悶熱引起的暴躁膚況。

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關鍵字：

FANCL, ALBION, 碧兒泉, 口罩肌

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