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吠陀占星7月運勢出爐！射手、水瓶感情走入穩定　雙子財務壓力更重

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文／李靜唯老師

宅在家上班的日子，不知不覺已經來到七月，新的月份可否帶來一點新希望？吠陀占星老師李靜唯指出，七月份事業最旺的星座是吠陀星座中的處女座（9/15-10/14）、感情最旺則是吠陀占星裡的水瓶座（2/15-3/14）跟射手座（12/15-1/14），至於財運僅有巨蟹（7/15-8/14）勉強吉凶參半，其他都不好，看來七月大家要有勒緊褲帶的心理準備。

李靜唯老師強調，由於吠陀占星跟西洋占星12星座的日期稍有不同，只有約兩成的人西洋星座跟吠陀星座會一樣，所以一定要先參照對照表，才不會看錯自己的星座運勢。

▲吠陀占星太陽星座對照表（圖／李靜唯老師提供）

7月份事業運最旺：處女

處女座（9/15-10/14）（吉）

原本還在緩慢進行的工作或是正在摸索的內容，將能夠有機會加快腳步進行，李靜唯老師提醒處女座的朋友，七月要特別注意細節，才不會與成功擦肩而過。

金牛座（5/15-6/14）（偏吉）

工作方面可能會遇到同事或其他人給你意見，但因為有點模糊不清，讓你反而不知從何著手，李靜唯老師提醒金牛座的朋友，七月份只要靜下心來，就能讓你更有靈感。

天蠍座（11/15-12/14）（吉凶參半）

工作方面的疲憊感會上升，是因為你會感受到要做的事情變多了，而且要處理的內容也變複雜許多，你需要更集中精神，才能夠有清晰的思路面對工作上的難題。

▲吠陀占星7月工作運勢，處女最旺。（圖／取自免費圖庫unsplash，下同）

7月份感情運最旺：射手、水瓶

射手座（12/15-1/14）（吉）

身處在戀情之中的你，七月份彼此寬容度會增加，製造驚喜會為你們的情感加分，就算是平淡的夫妻生活，也會讓你有更多的時間可以陪伴家人。

水瓶座（2/15-3/14）（吉）

七月份對方開始懂得為你分擔壓力，情感面的基礎會越來越穩定，彼此之間的默契以及共識也會越來越明朗，是時候可以考慮更進一步了。

牡羊座（4/15-5/14）（吉凶參半）

感情方面，雙方的情緒都容易不穩定，如果太執著於自己的想法，很容易引發口角，如果工作太忙的話，彼此會減少見面，但是可能你身邊反而會出現愛慕你的人。

雙魚座（3/15-4/14）（凶）

工作上的壓力與突發的狀況，讓你感覺喘不過氣，偏偏又無法得到另一半的理解，對你而言真的是很沉悶的感受。

7月份財運表現

巨蟹（7/15-8/14）（吉凶參半）

如果先前有努力的話，也許7月會有額外的獎金收入，但是可能還是無法補足這個月的財務缺口。

摩羯座（1/15-2/14）（偏凶）

7月的財運偏弱，但是你依然還是具有冒險犯難的精神，盡量還是避開一些高風險投資會比較好，建議你這個月可以多觀望。

天秤座（10/15-11/14）（偏凶）

7月如果無法好好控管自己的購物慾，可能會增加很多的花費，而且除了你預期的開銷之外，還會增加許多預期之外的開銷。

雙子座（6/15-7/14）（凶）

表面上看上去好像有一些賺錢的機會，但是很容易遇到陷阱，可以的話最好能夠多瞭解一些專家的意見，不然7月你很容易感受到入不敷出的壓力。

▲7月財運陷入困境。（圖／pexels）

7月健康運表現

獅子座（8/15-9/14）（凶）

本身有慢性疾病的人要特別留意，7月份對你而言容易發作，此外也要注意心臟與牙齒相關的疾病。

作者簡介：

走紅於兩岸三地華人世界吠陀占星權威，並將吠陀占星、塔羅密碼跟紫微斗數結合為三合一運勢分析。

關鍵字：

李靜唯老師, 運勢, 星座, 吠陀占星

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