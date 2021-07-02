RIMOWA年度新色芒果橙、青竹綠太可愛了！連迷你行李箱手袋都跟上

記者王則絲／台北報導

德國精品行李箱品牌RIMOWA繼去年推出沙漠粉、仙人掌綠兩款夢幻色彩，今年度RIMOWA則是替Essential系列行李箱帶來「芒果橙色」（Mango Orange）和「青竹綠色」（Bamboo Green），比起上回的霧光內斂，最新的兩款年度新色更為清新奔放，且RIMOWA超受歡迎的行李箱手袋「Personal」系列，也率先推出了青竹綠色款式，可愛度破表！

▲RIMOWA Essential年度新色出爐！（圖／品牌提供）



RIMOWA Essential系列行李箱由聚碳酸酯打造，每年此系列都會推出限定色彩，今年從「泰國水上市場」汲取靈感，調出了宛如夕陽的「芒果橙色」以及給人清涼視覺感受的「青竹綠色」，憑藉這兩款季度新色，RIMOWA彷彿將大家帶到了曼谷的水道上，濃濃的熱帶氛圍勾起旅遊的慾望。

▲共推出三種尺寸，包括Trunk Plus、Check-In L、Cabin（由左到右，圖中為依照比例呈現）。（圖／品牌提供）

「芒果橙色」取材自泰國美食經常使用的多汁芒果，而柔和的「青竹綠色」，則令人想起當地用於建築以至烹飪的翠竹。RIMOWA Essential行李箱系列的新色調，共推出三種尺寸，包括Cabin、Check-In L以及Trunk Plus，即日起已開始販售。

▲RIMOWA相當受歡迎的「Personal」行李箱手袋系列。（圖／品牌提供）



而先前RIMOWA破天荒重現與Dior聯名的行李箱手袋，推出「Personal」行李箱手袋系列，迷你可愛的外型重擊少女心，這回也即時換上新裝，率先注入Essential的新色「青竹綠色」，背起來Ｑ度破表，不過此款目前尚沒有看見芒果橙色的蹤影。

▲迷你行李箱手袋也推出了「青竹綠色」。（圖／翻攝自官網）



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