7年化妝水冠軍霸主、日本第一美白化妝水　這些神級單品用過了沒

記者李薇／綜合報導

有很多保養品都曾經有過厲害的光榮史，比如連續幾年創下第一名的冠軍寶座，或是銷售成為明星商品等等，《ET FASHION》就盤點那些厲害的化妝水或是精華液，有些甚至還順勢推出新品，身為鐵粉一定要嘗試一下！

契爾氏 金盞花植物精華化妝水

蟬聯7年NO.1化妝水霸主，擁有最經典的天然金盞花成份，超強效修護力能舒緩泛紅鎮定肌膚、調理油光改善粉刺、長效修護穩定膚況，一瓶即有效修護敏感、泛紅、油光、粉刺、毛孔、乾燥等肌膚問題，清爽不黏膩的質地更深受鐵粉喜愛，同時配方溫和，不添加酒精、香料、色素，不致過敏，人人都能放心使用！

薇姿 M89火山能量微精華

繼2017年推出明星商品M89火山能量微精華後，大獲網友口碑好評，成為許多人都不能缺少的明星商品，睽違4年，7月全新誕生壓力肌救星「薇姿M89火山能量激活安瓶」！首創注入火山溫泉酵母活萃與4%超高濃度的菸鹼醯胺等高效成分，能極速修復壓力肌、初老肌與熬夜救急或換季的問題肌膚。

肌研 肌研白潤系列

連續10年蟬聯日本美白化粧水銷量No.1品牌， 2021年夏天與日本同步推出全新「肌研白潤高效系列」及「肌研白潤系列」，高效系列嚴選精華液級淡斑處方，添加美白成分傳明酸，搭配舒緩調理成分甘草酸二鉀，能抑制黑色素生成並淡化斑點，讓肌膚超越白皙，打造光透無瑕美肌；白潤系列還添加雙重薏仁精華，美白同時保濕，肌膚白的更透亮！