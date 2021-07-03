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「吉卜力玻璃迷你盤」色彩繽紛！美漫風白龍、千尋　18款圖案想全收

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編輯／Emily　圖／翻攝自donguri-sora.com、shopdisney.disney.co.jp

日本的橡子共和國專門販售吉卜力工作室動畫作品的周邊，最近他們就推出了一系列「吉卜力玻璃迷你盤」，以鮮豔繽紛的色彩，畫出《神隱少女》裡的千尋和白龍、《魔女宅急便》的琪琪、《魔法公主》等18款圖案，各種動畫經典在盤子上重現，讓粉絲們想全部蒐集。

▲吉卜力盤子。（圖／翻攝自donguri-sora.com）

▲吉卜力盤子。（圖／翻攝自donguri-sora.com）

「吉卜力玻璃迷你盤」共有18款精美圖案，是經由網站舉辦的「你想吃什麼樣的吉卜力米飯？」人氣投票所決定的。看《神隱少女》、《魔女宅急便》、《魔法公主》、《霍爾的移動城堡》、《崖上的波妞》、《貓的報恩》⋯⋯多部宮崎駿動畫角色躍上盤子，再搭配美味的食物，絕對讓你食慾大增，不管是放小餅乾喝下午茶，或拿來裝小菜都很適合。

▲吉卜力盤子。（圖／翻攝自donguri-sora.com）

「吉卜力玻璃迷你盤」圖案畫風與動畫裡柔和的色調不同，改選用鮮艷強烈的顏色，畫出跟吃東西相關的生動插圖，並加上醒目的英文字，整系列充滿了濃濃「美漫風格」。其中千尋、白龍款的配色就很吸引人，波妞與宗介、龍貓姐妹款也非常可愛，想要的話可以單買，也能一次購入整組，就算沒用來裝食物，擺在架子上當裝飾品也賞心悅目。

▲吉卜力盤子。（圖／翻攝自donguri-sora.com）▲吉卜力盤子。（圖／翻攝自donguri-sora.com）

不只橡子共和國，日本迪士尼商店也有推出一系列迷你盤子，有米奇、米妮、唐老鴨、高飛等主要角色，還有《動物方程式》的尼克和茱蒂、《魔髮奇緣》樂佩公主、《海底總動員》尼莫和多莉等超多款式。而且商店還特別舉辦交換活動，如果沒買到自己喜歡的款式，就可以在活動期間交換，之後也會增加更多新款式等你來蒐集。

▲吉卜力盤子。（圖／翻攝自donguri-sora.com）

▲吉卜力盤子。（圖／翻攝自donguri-sora.com）

►Seiko聯手吉卜力工作室圓粉絲夢　限量錶背秀天空之城

關鍵字：

宮崎駿, 吉卜力, 橡子共和國, 盤子, 神隱少女

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