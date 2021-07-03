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LIFE・經典／是藝術品也是家電　IKEA畫框音響7月現身

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▲IKEA SYMFONISK picture frame WiFi speaker。（圖／翻攝IKEA官網）

▲IKEA SYMFONISK picture frame WiFi speaker。（圖／翻攝IKEA官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

大家都知道IKEA是傢具製造商而非家電品牌，但偶爾它總會給我們驚喜，與美國音響SONOS聯名推出的系列又多出生力軍，結合藝術概念設計出的畫框音響，讓居家能多出更多興味，誰不樂見美麗的藝術品能傳出悅耳的聲音？

IKEA與SONOS的合作早在2017年，其推出的「SYMFONISK」聯名系列以簡約線條，以及與檯燈家具融合，不但讓聲音自然的融入居家空間，也讓空間不大的小家庭能更容易使用。畫框家電的設計雖非原創，但執行力才是重點，IKEA最新的SYMFONISK picture frame WiFi speaker系列，擁有輕薄的視覺感，一秒把家變藝廊。

▲IKEA SYMFONISK picture frame WiFi speaker。（圖／翻攝IKEA官網）

SYMFONISK picture frame WiFi speaker系列畫框有黑、白兩色可選擇，這也是最實用的顏色，面板創作由藝術家、也是設計師Jennifer Idrizi所繪製，她表示：這件作品必須是世界數百萬人都會喜歡的藝術作品，這壓力有點大，我想捕捉聲音的樣子，它的感覺跟結構，以及它在空間淡入淡出的方式。

▲IKEA SYMFONISK picture frame WiFi speaker。（圖／翻攝IKEA官網）▲IKEA SYMFONISK picture frame WiFi speaker。（圖／翻攝IKEA官網）

▲IKEA SYMFONISK picture frame WiFi speaker。（圖／翻攝IKEA官網）

畫框音響可以懸掛在牆上，也能放在地板上，像雕塑一樣靠在牆上，也有支架可以將之立起，內部音響系統則是SONOS的專業領域，可透過WiFi連接主機播放，也能串連家中其他音響設備，音響尺寸高56公分、寬40公分、厚度僅5公分，方便收納到任何角落，加上可拆卸面板的設計，讓音響不用只有一種模樣。

▲IKEA SYMFONISK picture frame WiFi speaker。（圖／翻攝IKEA官網）

SYMFONISK picture frame WiFi speaker系列預計在2021年7月在全球上市，定價為199元美金，折合台幣約5,552元。

關鍵字：

LIFE, 經典, IKEA, 家電, 畫框音響

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