錶上秀日出日落、晝夜長短　獨一無二Krayon誘買家獻愛

▲Krayon Anywhere Only Watch 2021特別限定版，內填琺瑯面盤靈感源自莫內著名畫作《日出 印象》。（圖／Krayon提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

摩納哥親王阿爾貝二世（HRH Prince Albert II）支持的兩年一度Only Watch 2021活動，將於11月6日由佳士得（Christie’s）在日內瓦舉行Only Watch拍賣會，為摩納哥肌肉萎縮症防治協會（Monegasque Association against Muscular Dystrophy）籌款。各鐘錶品牌再度打造獨一無二錶款獻愛，包括今年首度進軍台灣市場的獨立製錶品牌Krayon，以莫內名畫《日出 印象》為靈感創作Anywhere Only Watch 2021特別限定版。

▲Krayon Anywhere Only Watch的特殊機板線條來自納沙泰爾湖岸線。

本屆Only Watch顏色定調為橙色，Krayon於是使用內填琺瑯技法，於面盤呈現如莫內畫中升起的橘紅太陽，而此錶的功能與日出、日落有緊密的關聯性，淺藍色外圈代錶白晝並有小太陽移動、深藍色為黑夜，可清楚對應時間，有趣的是隨著月份改變，外圈也同步顯示晝夜長短的改變；錶背則可欣賞精緻的波紋打磨，機板邊緣線條源自錶廠所在地納沙泰爾湖的沿岸曲線，暗藏設計巧思。

▲寶璣Type XX Only Watch 2021計時腕錶。（圖／寶璣提供）

寶璣（Breguet）也於今日發布Only Watch錶款，推出向1950和1960年代的民用Type XX計時腕錶致意的Type XX Only Watch 2021計時腕錶，重現當年相同的錶徑尺寸38.80毫米、具橫向倒角的曲面錶耳，以及與當時相似顏色的青銅色面盤等特色，連錶背也與原版將同採旋入式設計，標得此錶的買家會發向底蓋刻有「Only Watch 2021 Pièce Unique」字樣，附機翼形錶盒包裝彰顯特殊性。

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