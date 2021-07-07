韓風「發光透明記事板」打造質感書桌　漂亮提升效率，蝦皮就有賣！

編輯／JJ 圖／翻攝自小紅書

不當學生以後，你是不是也很少拿筆寫字了呢？雖然說幾乎什麼事都可以在手機、平板、電腦上完成，簡單的「記事本」功能當然也是3C標配，只不過記事用手寫的，並且時時刻刻擺在眼前更能加深印象！近期網上有一款「發光透明記事板」就相當火紅，外型超有質感，不只可以將待辦事項寫在上頭，還可以當作小夜燈，而且蝦皮上面就有非常多選擇！

這個看起來很文青、夢幻的「發光透明記事板」，其實就是將一片透明壓克力板子，安插在裝有燈泡的底座上，只要用一般的馬克筆或是白板筆，就可以隨心在上頭書寫，點起燈來療癒滿分，頗有韓妞們Instagram的高級質感風格，少女的書桌都該有一盞。

這樣居家小物非常好入手，上蝦皮上搜尋關鍵字就有非常多選擇，網上的樣式與樣板有很多種，依照不同的用途挑選，你可以選擇全空白的款式來當作畫板畫畫，或是運用有畫上格線的款式來填寫「To Do List」，擺放在桌上每完成一項便打勾劃掉，漂漂亮亮的就能提升效率。

此外，貼上一張喜歡的相片、寫上一句有力量的話語、對自己的期許⋯⋯也都是很棒的，即使沒有記事的習慣，當作書桌上的擺飾，看著心情也跟著好起來。

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