IG限動特效「化妝濾鏡」TOP 4推薦　一秒套上變盛世美顏

現在居家防疫不出門，連妝都懶得畫！這幾款現正當紅的ＩＧ限動特效一定要趕緊試用、就算素顏沒洗頭沒洗臉，一樣也能擁有網美級美照！

素顏必備

創作者: chloe.tsai_

素顏套上這款限動特效，會用自然的方式修飾膚色與膚況，讓整體視覺還是素顏感卻同時心機美肌！適合不喜歡過度浮誇濾鏡的女孩使用。

Korean girl



創作者: dingmintt

最近超級受到歡迎的素顏限動特效！強調睫毛的清新妝效、並且還能挑選唇彩色調，實在讓人一玩就愛不釋手！遠拍效果會比近拍更為自然喔！

Korean girl V.2

創作者: dingmintt

進階版的化妝限動特效，妝容更為華麗細膩，還會讓雙唇呈現原生血色、粉嫩嫩的迷人質感，連膚色都會一併剛剛好的修飾、全素顏使用差別超大（？）實在令人喜愛不已！

crybaby :-(



創作者:mushymaggots

最後這一款則是淚眼汪汪限動特效，更棒的是眼部做了濃密睫毛眼尾加長效果，搭配淚水滴落畫面，整個人看來楚楚可憐！

四款近期居家防疫一定要用用看的心機限動特效，迷人妝感實在令人太驚喜了！

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