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IG限動特效「化妝濾鏡」TOP 4推薦　一秒套上變盛世美顏

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現在居家防疫不出門，連妝都懶得畫！這幾款現正當紅的ＩＧ限動特效一定要趕緊試用、就算素顏沒洗頭沒洗臉，一樣也能擁有網美級美照！

素顏必備

創作者: chloe.tsai_

▲（圖／LOOKin編輯攝）

素顏套上這款限動特效，會用自然的方式修飾膚色與膚況，讓整體視覺還是素顏感卻同時心機美肌！適合不喜歡過度浮誇濾鏡的女孩使用。

Korean girl

創作者: dingmintt

▲（圖／LOOKin編輯攝）

▲（圖／LOOKin編輯攝）

最近超級受到歡迎的素顏限動特效！強調睫毛的清新妝效、並且還能挑選唇彩色調，實在讓人一玩就愛不釋手！遠拍效果會比近拍更為自然喔！

Korean girl V.2

創作者: dingmintt

▲（圖／LOOKin編輯攝）

進階版的化妝限動特效，妝容更為華麗細膩，還會讓雙唇呈現原生血色、粉嫩嫩的迷人質感，連膚色都會一併剛剛好的修飾、全素顏使用差別超大（？）實在令人喜愛不已！

crybaby :-(

創作者:mushymaggots

▲（圖／LOOKin編輯攝）

最後這一款則是淚眼汪汪限動特效，更棒的是眼部做了濃密睫毛眼尾加長效果，搭配淚水滴落畫面，整個人看來楚楚可憐！

▲（圖／LOOKin編輯攝）

四款近期居家防疫一定要用用看的心機限動特效，迷人妝感實在令人太驚喜了！

延伸閱讀：

【IG外掛+】超實用Instagram限動『韓式冷淡風GIF關鍵字』沒有排版技巧也超可愛！

IG限動GIF關鍵字怎麼記？不用再複製貼上，直接簡單「一鍵搞定」！學起來讓Story更可愛吧♥

※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

LOOKin美人時髦話題網, 素顏, IG, 限動, 濾鏡

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