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再貴的乳霜也沒用！日本專家曝3種「加速衰老」食物　愛喝飲料也中

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▲▼ 皮膚科醫師建議少吃3種加速老化食物。（圖／翻攝ＩＧ）

▲想維持凍齡好肌膚，除了保養，飲食也很重要。（圖／翻攝IG@thanks_kim）

編輯／Amanda　

每個女生都希望自己能老得慢一點，看起來一直年輕美麗，但你知道嗎？每個人的老化速度除了受到遺傳基因影響，後天的生活飲食習慣也是一大關鍵。日本皮膚科醫師就指出會加速衰老的3種食物，愛美的女生快記好，從今天起要少吃！

▲▼ 皮膚科醫師建議少吃3種加速老化食物。（圖／翻攝unsplash）

▲油炸過的肉類會產生大量AGEs，可盡量選擇其他烹調方式。（圖／翻攝unsplash）

1.油炸魚肉和肉類

魚和肉類含有大量蛋白質，原本是對身體很好的食物，但是油炸後不僅蛋白質被破壞，還會加速糖化反應，產生大量AGEs（糖化終產物）。而AGEs不僅會引起斑點、皺紋、鬆弛等肌膚老化徵兆，更會導致身體慢性發炎，影響身體器官機能老化，是多種疾病的元兇。

像是日式料理常見的炸豬排、炸雞塊或天婦羅炸魚片就是例子，每天經常吃這類食物會引起皮膚暗沈、鬆弛。除了少吃，建議可和檸檬或醋搭配一起吃，可幫助抑制AGEs的產生，和富含膳食纖維的蔬菜一起吃也能打到相同效果。

2.油煎香腸和培根

像是火腿、香腸或培根等加工肉類，本身就含有大量油脂，鈉含量也高，尤其油炸、油煎後更會產生大量AGEs，不僅對健康不好，經常吃還容易發胖，也會使皮膚不知不覺中加速衰老。

如果真的想吃，建議改以水煮方式，也要降低攝取份量和頻率。

▲▼ 皮膚科醫師建議少吃3種加速老化食物。（圖／翻攝ＩＧ）

▲飲料或甜點適量攝取不過量就沒問題。（圖／翻攝IG@yubi_190）

3.含糖飲料或甜食

糖分對於人體健康和肌膚的影響都很大，攝取過多糖分不僅會發胖，還會刺激皮脂腺，導致容易生成粉刺、痘痘，更會因「糖化反應」產生AGEs，使得肌膚老化、暗沈發黃。

果糖中的AGEs是葡萄糖的100倍，市面上的飲品中尤其以碳酸飲料和奶茶含糖量最高，更要注意，還有許多女生下午茶喜歡吃的蛋糕、甜食，含糖量也不少，都要注意。也不是說完全不能吃，多注意控制糖分的攝取，減少喝含糖飲料、吃甜食的頻率，適量攝取不要過量即可。

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關鍵字：

保養, 護膚, 加速衰老, 老化, 抗老, 凍齡, 飲食, 食物, 日本, 皮膚科醫師, 醫生, 專家

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