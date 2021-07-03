男人出軌的「7個跡象」　他真的不忙，90%以上早就變心了

▲男人出軌其實有跡可循。（圖／翻攝自IG/tvN Drama，以下同）

編輯/ Lily

三級警報還沒解除，但是不少情侶卻在這波疫情下分道揚鑣，沒辦法天天膩一起，感情更需要用心維持，當你想要和另一半聊天談心，他變得總是說累，每次說在家卻找不到人，這些貌似出軌的蛛絲馬跡，女生務必當心。

#不再親暱地叫妳

當另一半態度變冷，你發現他好像不再親暱叫你，以前一天好幾通電話，現在好像說聲晚安就應付了事，感覺變得很陌生。

#床上敷衍了事

不太想要與你親近，親密時感覺也只是應付，能感受不像以前般熱情，床上表現也不再積極。

#對你變得沒耐性

以前開口閉口「我愛你」，現在當你希望他甜言蜜語時，他變得很沒耐性，還會嫌你無聊、無理取鬧。

#經常很累的樣子

他貌似每天行程滿滿，即便聯絡也是很累的樣子，放假更是只想在家休息，好像也不太想要和你見面。

#小事情也能抓狂

以前的他容忍度很高，現在只要一點點小事，都是他抓狂的理由，你覺得動輒得咎，可能也是因為他出軌後不知道該怎麼面對你了。

#變得很愛挑剔你

開始挑剔你的衣著打扮，覺得怎樣都不好，或是拿你和別人比較，而他卻開始注重外貌，變得不太尋常。

#通聯記錄被刪光光

想要偷查他的手機，卻發現通聯紀錄全部被刪除，和以前習慣完全不同，這樣的防範絕對是他心裡有鬼的表現，他的電話簿中也有你以前從來沒聽過的陌生名字。

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