男人出軌的「7個跡象」　他真的不忙，90%以上早就變心了

▲男人出軌其實有跡可循。（圖／翻攝自IG/tvN Drama，以下同）
編輯/ Lily
三級警報還沒解除，但是不少情侶卻在這波疫情下分道揚鑣，沒辦法天天膩一起，感情更需要用心維持，當你想要和另一半聊天談心，他變得總是說累，每次說在家卻找不到人，這些貌似出軌的蛛絲馬跡，女生務必當心。
#不再親暱地叫妳
當另一半態度變冷，你發現他好像不再親暱叫你，以前一天好幾通電話，現在好像說聲晚安就應付了事，感覺變得很陌生。
#床上敷衍了事
不太想要與你親近，親密時感覺也只是應付，能感受不像以前般熱情，床上表現也不再積極。
#對你變得沒耐性
以前開口閉口「我愛你」，現在當你希望他甜言蜜語時，他變得很沒耐性，還會嫌你無聊、無理取鬧。
#經常很累的樣子
他貌似每天行程滿滿，即便聯絡也是很累的樣子，放假更是只想在家休息，好像也不太想要和你見面。
#小事情也能抓狂
以前的他容忍度很高，現在只要一點點小事，都是他抓狂的理由，你覺得動輒得咎，可能也是因為他出軌後不知道該怎麼面對你了。
#變得很愛挑剔你
開始挑剔你的衣著打扮，覺得怎樣都不好，或是拿你和別人比較，而他卻開始注重外貌，變得不太尋常。
#通聯記錄被刪光光
想要偷查他的手機，卻發現通聯紀錄全部被刪除，和以前習慣完全不同，這樣的防範絕對是他心裡有鬼的表現，他的電話簿中也有你以前從來沒聽過的陌生名字。