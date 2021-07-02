LINE視訊通話4個實用功能　遠端辦公開視訊會議也不慌

隨著疫情升溫至三級，大部分的上班族都已經強制居家辦公進行遠距上班，學生們也全面停課，為因應居家也能同步工作與學習，遠端視訊最能支援遠端溝通的方式。能支援視訊會議的軟體不少，其中人人都有下載的LINE更是視訊會議的好幫手！

1.模糊背景或套用虛擬背景

在家辦公不比咖啡廳，環境通常都是「生活感」十足，不想破壞平常在同事面前的好形象，卻又沒有閒功夫花時間整頓環境，選擇套用虛擬背景、或者模糊背景功能就能搞定！

『虛擬背景』除了內建的背景，也可自己上傳喜歡的虛擬背景，最多可設定10張。『模糊背景』除了你自己以外，背景都會模糊化處理。

※電腦版與手機版都可使用

2.用自己的Q版虛擬人像

在家素顏懶得化妝，但又怕鏡頭裡的淒慘氣色會嚇到同事，就派出LINE的Q版虛擬人像代替妳上場。虛擬人像真實呈現妳的每一個表情、視線與頭部角度，雖然明明看不到妳本人，但依舊活靈活現！

無論是一對一視訊通話，或是群組視訊通話中都能使用。(不過，會議中若是有主管在的話，使用這個功能前請先經過主管同意吧)

3.40種以上的豐富濾鏡

如果會議屬性比較嚴肅，不適合讓Q版虛擬人像上場也不怕，視訊通話裡附有40種以上的濾鏡可以選擇。面有菜色也能變得仙仙的。

4.視訊中分享螢幕畫面、YouTube



會議中需要投放簡報或播放影片，在LINE的視訊通話中，點選畫面上的「分享螢幕」圖示，就可以選擇分享螢幕畫面，或YouTube囉。

※電腦版與手機版都可使用

資訊來源與部分圖片來源：https://official-blog-tw.line.me/

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