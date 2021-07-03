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紅色三角椎左右擺好療癒　96萬座鐘亮色吸睛

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▲▼ 座鐘 。（圖／公關照）

▲Philippe Lebru 與 Alain Silberstein合作的「KB2」立鐘限量生產 88 座，960,000元。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

第一眼看到藝術家身兼發明家的Philippe Lebru 與知名腕錶設計師Alain Silberstein合作打造的KB2（全名為 Kontwaz Bauhaus 2）座鐘，心底肯定浮現「好可愛」三個字，紅黃藍色組合不僅亮眼，還搭配三角形、箭頭指針，搭配左右擺盪的紅色三角椎，看了好療癒。

▲▼ 座鐘 。（圖／公關照）

▲黃藍紅經典配色的KB2 掛鐘，780,000元。
 

兩位鬼才設計師合力打造的KB2立鐘，面盤與指針玩轉紅黃藍三色與幾何圖形，正是Alain Silberstein風靡全球的招牌設計，搭載由Philippe Lebru 設計的 UTINAM機芯，激盪出充滿童心與趣味的立鐘，為空間增添活潑氣氛，另有相同設計概念的掛鐘可供選擇，目前於台北M.A.D. Gallery機械藝術藝廊展售。

▲▼ 座鐘 。（圖／公關照）

▲MB&F與瑞士頂級鐘錶製造商L’Epée 1839合作的Trinity機器生物座鐘，830,000元。

於M.A.D. Gallery機械藝術藝廊還可找到許多創意十足的座鐘，對科幻著迷的人肯定會被MB&F與瑞士鐘錶製造商L’Epée 1839合作的Trinity「機器生物」座鐘吸引，三根如昆蟲腳的支架撐起懸掛式的錶面，上面還有三顆如蟲眼的球體可放大錶盤的數字，從任一角度都能清楚判讀轉盤顯示時間，共推出螢光藍、螢光綠和螢光紅三種款式，各限量50座。

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關鍵字：

M.A.D. Gallery, MB&F

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