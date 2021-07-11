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5個讓你會後悔出手的「夏日單品」　報復性購物先等等

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▲游泳,海邊,泳池。（圖／翻攝PEXELS）

▲夏天別再跳坑了，有些東西其實可以省下不買。（圖／翻攝PEXELS）

編輯／借借

又來到一年最熱的時候，現在網購超級方便，不用出門也能買買買！而疫情悶久想解封的購物慾，也會讓你失心瘋，一位紐約部落客看透了這個盲點，指出若想真正省錢，有些商品根本不該在夏季購買，並列舉5項商品表示買了多半會後悔。

泳衣
泳衣雖然是夏季的產物，但其實多半的設計沒有什麼「過季」問題，想在夏天穿上新泳衣去玩水，其實真的不是那麼需要，有多少人會認出那是最新的款式呢？做好的做法應該是在夏末出清時買好明年要用的泳衣，那會省下不少費用。

▲游泳,海邊,泳池。（圖／翻攝PEXELS）

▲泳衣過季感沒這麼重，折扣季再買即可。（圖／翻攝PEXELS）

太陽眼鏡
其實理由大部分跟泳衣相同，若你偏好經典款式而非當季潮流的商品，就戴上原本的太陽眼鏡等到夏末再添購吧。

瓶裝水
現在基於環保意識抬頭的理由，瓶裝水既不環保，也非常昂貴，現在有些可重複使用的水瓶，都比瓶裝水還要好看的多，想要更加時尚應該要靠它而非用過就丟的產品。

iPhone手機
任何一個熟悉3C市場的人會告訴你，蘋果公司都會選擇在秋季發表他們旗下的新手機產品，在夏天買iPhone只會讓你的科技提早過季，等到秋天吧。

▲▼滑手機、低頭族、iphone。（圖／翻攝Pixabay）

▲iPhone通常在秋天發表，忍一忍吧。（圖／翻攝pixabay）

戶外家具
想一圓陽台或頂樓戶外休閒區的夢想，這是一個相當浪漫的想法，但說真的夏天在戶外會讓你熱得喘不過氣來，有時即便在晚上也一樣，真正適合在戶外乘涼的季節應該是春天或秋天，別急著買戶外家具。

關鍵字：

購物, 夏日, 悔買

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