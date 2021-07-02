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茶飲控快注意！小心6個「喝茶壞習慣」，減肥不成反而超傷身

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▲▼ 6個喝茶壞習慣超傷身。（圖／翻攝自unsplash、pexels)

編輯／Amanda　圖／翻攝自unsplash、pexels

台灣人愛喝茶，尤其近年來手搖飲店更是蓬勃發展，不少人天天都要喝一杯茶飲才過癮，甚至聽說綠茶有益身體健康，還能幫助減肥，就卯起來喝茶，但很多人都不知道，喝茶喝錯了反而超傷身！中國食品安全網先前就列出了6條關於喝茶的「壞習慣」，除了會影響睡眠，可能還會導致貧血、心律不整，危害身體健康，千萬別忽略。

NG 1：把茶當水喝

不少人不喜歡喝水，直接把茶當水喝，以為喝多了就能補充水分，但其實這樣大NG！茶中的多酚類物質容易和非血紅素鐵形成複合物，會降低鐵質的吸收率，因此過量飲茶容易導致貧血。

▲▼ 6個喝茶壞習慣超傷身。（圖／翻攝自unsplash、pexels)

NG 2：經常喝濃茶

茶葉中含有咖啡因、芳香油，芳香油是茶葉香氣的主要來源，能刺激腦、心臟、血管的循環作用，會讓大腦和心腦血管神經持續興奮，長期喝濃茶容易導致心律不整。

NG 3：一杯茶從早喝到晚

茶葉經過多次沖泡，不僅所含營養越來越少，還容易析出某些很微量殘留的農藥，反而會危害身體健康。

▲▼ 6個喝茶壞習慣超傷身。（圖／翻攝自unsplash、pexels)

NG 4：喝太燙的茶

65度C以上的熱茶，會燙傷咽喉上皮層膜組織，長期食用過燙食物、湯水，容易造成食道粘膜受傷，增加罹患食道癌的風險。

NG 5：喜歡空腹喝茶

茶中的茶鹼會刺激腸胃，出現食慾減退、腸胃不適等症狀。此外，腸道吸收過多的咖啡因，會讓腸胃產生腎上腺皮質功能亢進，進而出現心慌、頻尿等情況。

▲▼ 6個喝茶壞習慣超傷身。（圖／翻攝自unsplash、pexels)

NG 6：睡前喝茶

茶中含有咖啡因，過量飲用會刺激神經，打亂睡眠週期，導致失眠、影響睡眠品質。

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關鍵字：

喝茶, 茶飲, 壞習慣, 禁忌, NG行為, 健康

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