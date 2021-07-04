木村拓哉變「狗狗部落客」　轉變全因三個女人

▲木村拓哉閒暇時光最愛遛狗。（圖／翻攝takuya.kimura_tak IG）

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日劇天王木村拓哉愛狗成痴，養了貴婦狗「Amur」和「Etoile」，以及英國古代牧羊犬「Hikaru」，只要有空閒時光必定帶牠們出門散步，他的IG版面也幾乎被愛犬佔據，讓網友戲稱他為「狗狗部落客」，他不以為意，總忍不住「曬狗」，其實多年前他遛狗時曾要求拍攝的媒體替狗狗打馬賽克，如今大方公開狗寶貝的真面目，轉變全因3個女人。

▲愛犬依偎在木村拓哉身邊撒嬌。（圖／翻攝takuya.kimura_tak IG）



原來木村拓哉認為遛狗是最放鬆的休閒時光，不希望因為3隻狗辨識度高而被認出打擾，但隨著次女木村光希率先踏入演藝圈，長女木村心美也追隨妹妹腳步，開始經營官方IG分享生活點滴，不時po出與愛犬互動的可愛畫面，而老婆工藤靜香也常在個人IG貼出美食、花草與狗兒的照片，讓愛護妻女的木村拓哉也卸下心防，讓寶貝狗佔據他的官方IG。

▲木村光希拍時尚大片不忘讓愛犬也軋一角。（圖／翻攝koki IG）





▲木村拓哉長女木村心美收工回家，第一件事就是找愛犬玩。（圖／翻攝cocomi_553_official IG）



木村拓哉2007年餘東京目黑區購地，興建樓高4樓的豪宅，並擁有專屬的花園，因此一家人經常在自家院子與狗狗玩耍留影，也固定帶牠們外出散步，木村拓哉還將遛狗行程排在健身之前，疼愛之情溢於言表，顧家又愛狗，難怪被粉絲封為好男人。

▲工藤靜香經常在IG分享美食、花朵與狗的生活照。（圖／翻攝kudo_shizuka IG）