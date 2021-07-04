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研究打臉：少量多餐不會瘦！ 你曾聽過的「減肥迷思」一次解說

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▲▼你曾聽過的「減肥迷思」一次解說 。（圖／Unsplash）

▲顛覆這些大家信以為真的飲食迷思。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

想要擁有窈窕體態，人家都說三分練、七分吃，不少人跟著從飲食下手，但那些你曾聽過的減重飲食方法是真的正確嗎？踢爆迷思一次完整解答。

▲▼你曾聽過的「減肥迷思」一次解說 。（圖／Unsplash）

#少量多餐有助減肥

許多人都聽過少量多餐能夠變瘦，因為增加用餐頻率，能讓身體持續燃燒熱量，使腸胃一直運作中。但曾有研究顯示 ，一天分12次少量多餐進食和一天吃3-4餐的代謝率其實沒差別，進食頻率其實減肥並沒有直接的關係。

#低脂食品比較健康

不少減重的人看到低脂兩字都搶著買單，以為吃低脂食物就不會發胖，其實製造低脂食物時為了增加口感，多少會添加鹽分或是糖分，增加食物口感，而且脂肪不一定是壞東西，像是酪梨和堅果中含不飽和脂肪酸就屬於好脂肪，不只能減重，還能降低膽固醇。

▲▼你曾聽過的「減肥迷思」一次解說 。（圖／Unsplash）

#有機食品營養高

大部分人都認為有機食品的營養價值高，其實不然，所謂有機是指耕作農作物時不使用合成肥料、合成殺蟲劑，也不含基因改造，但至今仍沒有研究證明，有機食品的營養成分高於比無機食品。

#吃素會導致蛋白質不足

健康觀念導向，素食者越來越多，但是素食者不吃肉類，甚至全素者不吃蛋奶，是否會蛋白質攝取不足，其實即便全素者也能從豆製品中吸取蛋白質，營養價值並不會比較低。

▲▼你曾聽過的「減肥迷思」一次解說 。（圖／Unsplash）

#植物奶比動物奶來得好

不少愛美女生為了追求健康，進而投入植物奶懷抱，營養師高敏敏表示，植物奶其實不等於奶，和全脂牛奶比起，蛋白質、鈣質含量都來得低，整體來說動物性蛋白質的胺基酸組成比較完整，量和質都比植物性好，但植物奶含膳食纖維及一些特殊營養物質，膽固醇和飽和脂肪酸含量也較低，因此誰都不能被誰取代，均衡攝取最好。

關鍵字：

減重, 迷思, 營養

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