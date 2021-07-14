夏日清爽系包包特蒐！JACQUEMUS蜜桃橘、BY FAR酪梨綠　夢幻爆擊少女心

記者王蓁蓁 / 台北報導

夏日天氣簡直熱到爆炸！就算宅在家也無法抵擋豔陽高照，前陣子剛剛替搭大家盤點完夢幻的糖果色小皮夾，《ET FASHION》又來特蒐能在炎炎夏日，帶來視覺降溫的「清爽色系」包款，每顆都又甜又Q，保證走在街上回頭率超高！

BY FAR

▲BY FAR 酪梨綠方形腋下包，NT$‌16,100。（圖 / 翻攝品牌官網、IG@byfar_office）

小眾品牌BY FAR在IG上曝光率超高，尤其是腋下包、小廢包，全都爆擊少女們的心臟，超模Kendall Jenner簡單的白T與印花褲，背上酪梨綠腋下包，巧妙搭配出One Tone穿法，完美演繹清新搶眼的夏季造型。

▲BY FAR 鵝黃色腋下包，NT$‌16,100。（圖 / 翻攝品牌官網、IG@byfar_office）

明亮又不刺激的鵝黃色意外的溫暖、簡約，太適合令人煩悶的夏季了，圓潤的曲線搭配蓬蓬包型，可愛又療癒，即便到了秋冬季依然好搭配，像Hailey Bieber（海莉比伯）一身率性皮衣加褲裝就能時髦吸睛。

CHANEL

▲CHANEL 19淡粉色口蓋包，NT$ 173,600。（圖 / 翻攝品牌官網）

甜美的淡粉色系，只要是少女就難以招架，CHANEL 19放大版的菱格紋率性簡約，在展現優雅的同時，粉嫩配色也令人好感度倍增，為炎熱的夏天注入一抹輕爽氣息。

▲CHANEL 11.12寶寶藍口蓋包，NT$ 242,700。（圖 / 翻攝品牌官網）

作為2.55包的變奏版的11.12包，是近年女孩們心中的夢幻逸品包，搭配Q到不行的寶寶藍，用來為盛暑的夏季降溫再適合不過，清爽的配色能在視覺上帶來輕盈效果，隨興穿搭在日常都時髦吸睛。

JACQUEMUS

▲JACQUEMUS蜜桃橘梯形包。（圖 / 翻攝品牌官網）

JACQUEMUS這款極簡的梯形包型輪廓，加上大大的半弧手柄，同樣是近年時尚潮人與KOL狂曬的單品之一，絕美的蜜桃橘配色，遊走在甜美與率性之間，輕鬆就能搭配出夏日專屬的清爽系穿搭。

▲JACQUEMUS水湖藍圓形零錢包。（圖 / 翻攝品牌官網）

用來「裝可愛」的小廢包，即便過了那麼多季依舊是女孩們的心頭好，JACQUEMUS零錢包圓圓的Q萌外型，搭配清新的湖水藍色，令人第一眼就心動，簡單展現多層次的降溫造型。

LOUIS VUITTON

▲LOUIS VUITTON 薄荷綠與亮黃撞色肩背包，NT$85,500。（圖 / 翻攝品牌官網）

薄荷綠與亮黃的搶眼撞色，簡直太吸睛了！LV以柔軟的小羊皮打造出極佳手感，綴滿Monogarm老花剛好凸顯包包的蓬軟效果，分隔出2層的空間，雖然是小包，容量照樣不可小覷，可拆式與調節的銀鍊背帶，增添女孩們日常造型穿搭，一包多背CP值相當高。

VERSACE

▲VERSACE LE MEDUSA系列包款，NT$76,500。（圖 / 翻攝品牌官網）

VERSACE LE MEDUSA系列包款一口氣推出天空藍、淡紫色、橙橘等多款繽紛配色，鮮豔討喜，一背上身吸睛度絕對滿分，柔軟的皮革包身綴上鍊帶作為裝飾，一剛一柔的對比豐富了整體設計，中央經典的美杜莎頭，則增添了一抹神秘色彩。

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