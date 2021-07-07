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秒暈船！《無法抗拒的他》宋江太撩：不談戀愛，就無法親近嗎？　

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編輯 / Jhen　圖 / 翻攝FB@JTBC

甜度破表的Netflix韓劇《無法抗拒的他》改編自同名網路人氣漫畫，開播不久就引發熱烈話題，由韓素希、宋江兩位人氣新生代演員主演，兩人的超高顏值更被網友們狂讚為「撕漫顏值」。劇情描述曾被傷害過而不再相信愛情、卻仍然想要談戀愛的女人劉娜比（韓素希飾），以及漁場管理高手朴宰彥（宋江飾）在享受曖昧關係同時，又認為戀愛很麻煩的浪漫愛情故事。

▲《無法抗拒的他》浪漫金句盤點 。（圖／翻攝FB）

女主角曾對愛情失望，卻在遇到男主角後無法用理智戰勝誘惑，看到男主角與其他女生曖昧受到打擊，與朋友不斷勸告之後，依舊想要相信這段愛情是命運。雖然才開播短短幾集，女主角內心的掙扎、男主角的渣男語錄，創造出許多話題度超高的經典台詞。

「愛情究竟是什麼？他是一個很真摯的人，何謂愛情呢？對一個難以理解又陌生的事物，不斷賦予它意義，這不就是真正的愛情嗎？」

「當我和他四目交接時，前一刻還在深深打擊我的那份失戀痛苦，全都像雪融般地消失了。

▲《無法抗拒的他》浪漫金句盤點 。（圖／翻攝FB）

「一定要談戀愛嗎？不談戀愛的話，就無法變親近嗎？」

「這個男人，對我的心臟有害。」

「幸福就像一隻蝴蝶，當你追逐它時，它總是溜走，但當你悄悄坐下時，它也許會停駐在你的肩上」

▲《無法抗拒的他》浪漫金句盤點 。（圖／翻攝FB）

「花不會只為了一隻蝴蝶而盛開，朴宰彥就像是那朵花，是外表浮華的誘惑象徵，用眼睛欣賞覺得漂亮，但一但動手摘下，便會立刻凋謝，那個就是在形容朴宰彥」

「愛情，被人們踐踏後，便會虛無飄渺地消失，什麼也不是，我的戀情就這樣劃下了句點。」

「男女之間哪來純友誼？都是因為和他們都有發展的可能性才來往的。

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關鍵字：

無法抗拒的他, 宋江, 韓素希, 金句

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