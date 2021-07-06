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衣櫃要有一件「方領設計」！短版上衣吸目光　化身氣質小姊姊

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▲方領上衣穿搭。（圖／dappei提供）

文／Dappei

什麼樣的氣質最耐看？沒有華麗裝飾，簡約加上休閒感最能讓人越看越喜歡，這次 Dappei 要介紹的方領設計是韓妞衣櫃裡的必備單品，運用簡單的變換穿搭方式，打造不同的日常休閒優雅感，化身氣質小姊姊輕鬆簡單！

Look 1 ：短版上衣 + 牛仔下身 + 單肩包

想要打造好比例的穿搭幫手絕對是短版上衣，能夠在視覺上將上身比例縮短，搭配高腰單品打造 3 : 7 比例拉長腿部延伸感。搭配俐落和優雅感的單肩包則有畫龍點睛的效果，增加休閒風格的亮度，讓沒有過多裝飾的穿搭也能有抓住他人目光的亮點出現！

▲方領上衣穿搭。（圖／dappei提供）

▲方領上衣穿搭。（圖／dappei提供）

（圖片來源：12

穿搭延伸：加上髮箍

根據穿搭單品的配色，在配件上也下一點功夫，兩種顏色一層一層堆疊，讓視覺保持乾淨但又帶有活潑感，可以讓穿搭更有變換性。

▲方領上衣穿搭。（圖／dappei提供）

圖片來源

Look 2 ：牛仔連身裙 + 涼鞋

公主袖加上方領的單品散發多一些的女人魅力，不想風格太單調，可以加入一些不同個性的元素，休閒涼鞋和優雅洋裝的相遇，帶點都會風格的休閒優雅感會更加有魅力，讓人越看越著迷。

▲方領上衣穿搭。（圖／dappei提供）

▲方領上衣穿搭。（圖／dappei提供）

圖片來源

Look 3 ：合身上衣 + 雪紡長裙 + 草帽

帶著要約會的心情來挑選衣服吧！單品選擇柔和色系，使整體視覺保持清新感，能夠讓人看了怦然心動，想要女人味更加濃厚但又不誇張，搭配簡約的頸練或是手鍊做為視覺上的點綴，就能夠達到理想的效果。

▲方領上衣穿搭。（圖／dappei提供）

▲方領上衣穿搭。（圖／dappei提供）

圖片來源

Dappei 結語：

穿搭靈感需要一點一滴累積，平時有看到喜歡的搭配風格，搭編建議搭黨們可以先收藏起來，等到有適合時機或適合場合就可以派上用場啦！

文字編輯：Dora

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Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, 韓系, 方領, 上衣

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