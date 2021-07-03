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「Dena張粹方」的小隻女穿搭！3技巧讓你視覺長高　153看起來有160

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創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

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▲張粹方穿搭。（圖／dappei提供）

文／Dappei

勇於追夢、早早在音樂領域嶄露頭角的創作歌手 Dena 張粹方，不僅才華洋溢，穿搭品味也是不容忽視，小個子的她很懂得運用衣服的搭配來顯高，讓你看照片以為她 153 公分的身高有 160 公分以上。

▎技巧一：短版上衣 X 高腰褲 = 神組合

仔細看 Dena 的穿著，短版上衣 X 高腰褲的穿搭公式出鏡率極高，高腰讓下身有了視覺的延伸感，大長腿立馬 GET，是所有小隻女最該學起來的撇步。如果手上只有正常版型的上衣，也可以用橡皮筋綁一個小結在側邊或是直接紮進高腰褲裡，都是很有效的解決方法。

▲張粹方穿搭。（圖／dappei提供）

▎技巧二：泡泡袖甜美可愛

泡泡袖也是張粹方的穿搭單品裡很常見的樣式，俏皮的袖子顯得人甜美可愛又辣得剛剛好，對自己手臂沒信心的人也能很放心的穿著。搭編建議這樣的泡泡袖單品下身就不要穿寬褲還不紮衣服了，否則整個人從遠出看起來會像個巨大矩形，可以試著用製造曲線或凸顯腰部線條來讓整體看起來更流暢。

▲張粹方穿搭。（圖／dappei提供）

▎技巧三：露額頭延伸視覺

露出額頭也是張粹方顯高的方法之一，當然這個方法還要配合個人臉型，並非每個人都適用。露出額頭後讓視覺往上延伸，除了整個人會清爽許多，也不會像妹妹頭一樣壓縮整體視覺效果，如果你是不能沒有瀏海卻又想嘗試看看的人，可以從八字劉海、法式劉海開始嘗試，既修飾臉型又能拉長比例。

▲張粹方穿搭。（圖／dappei提供）

Dappei 結語：

以上的三點完全是矮個女孩非常需要學習的穿搭重點，雖然在疫情之下沒辦法出門，不過這三點是非常實用的穿搭技巧，即便到了冬天可行度也很高，不妨筆記下來在家先嘗試喔。

文字編輯：Ariel / 圖片來源：張粹方 Instagram

矮個、小隻女必學視覺長高術！日本女生都在偷用的顯瘦、顯高穿搭技巧，紮衣服、小配件都是重點！

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Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, 張粹方, 小隻女

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