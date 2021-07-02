BALENCIAGA無預警清空IG！　網直指與「睽違53年盛事」有關

▲BALENCIAGA（巴黎世家）昨（1日）無預警清空IG所有貼文 。（圖／翻攝自巴黎世家IG、品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

BALENCIAGA（巴黎世家）昨（1日）無預警清空IG所有貼文，留下1169萬粉絲追蹤，此舉引起各界揣測，不少人直指是因BALENCIAGA將在7月7日重啟高訂，睽違超過半世紀後在巴黎高級訂製週上亮相，被質疑此為品牌宣傳手法之一。

▲巴黎世家IG貼文全消失。

創意總監Demna Gvasalia領導的BALENCIAGA將在7月7日重啟高訂，無疑是品牌盛事。因BALENCIAGA在1968年就停止高訂，一別已經超過半世紀，這次BALENCIAGA的高訂發表其實已經一延再延，原定於去年（2020年）7月發佈，但當初遇上新冠疫情攪局，因此推遲整整一年。不光如此，此次回歸實體秀，並選在喬治五世大道 10 號的歷史總部發表，是過去BALENCIAGA為高訂打造的沙龍空間，頗有致敬寓意。

▲巴黎世家創意總監Demna Gvasalia7月7日將重啟高訂 。（圖／翻攝自巴黎世家IG、品牌提供）

Demna Gvasalia也曾表示：「我認為男士們也開始想要穿高級訂製時裝，我想消除高級訂製時裝的性別認同，它只適合女性，或者只適合有錢買得起的老年女性。」昨日BALENCIAGA無預警清空IG所有貼文，也被外界解讀是在為高訂回歸宣傳。

因為精品品牌刪除貼文已不是首例，年初時BOTTEGA VENETA（BV）也曾一夕關閉所有社群帳號，包括IG、FB、推特在內全部清空，至今都還沒恢復，其實就是創意總監Daniel Lee希望將經營重點離開網路世界。

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