不出門一樣買到剁手！3家「台灣網拍」必回購　絕對不怕撞款

文／Dappei

三級警戒持續快滿兩個月，既然不能外出逛街，搭編就算在家還是可以買到剁手！本篇就是要來分享搭編平時最常回購的 3 家台灣網拍，小資女簡約風、個性韓系風格、復古日系風格，多種風格願望一次滿足，購物車永遠清不空！

# 1 MEIER.Q

小資女必逛網拍，簡約質感風格上班、約會、出遊都適合，每個禮拜固定上新，絕對不怕你沒新衣服買！價格部分非常親民，一個不小心就會買到免運門檻，想買基本、百搭的服飾逛這家準沒錯！

# 2 CEREAL

想找個性強烈又時髦的服飾絕對要看這家！韓系個性之餘混點微辛感，韓系街頭辣妹千萬不要錯過！褲款的選擇之多，西褲、牛仔褲、休閒褲款都找的到，版型優質，價錢也依然合理，服裝色系多偏向大地色、霧感色系，色調都很美，絕對不怕撞款！

# 3 mini matters

喜歡日系復古的搭黨們一定要收藏這家！為 YouTuber meg 創立的網拍品牌，更主打是最適合小隻女的網拍，絕對不需要再找阿姨改褲長，買網拍再也不需要擔心版型過大過長！風格偏向日系、復古的感覺，調色也很特殊，文青系女孩一定會喜歡！

Dappei 結語：

以上就是搭編最常回購的 3 家網拍！推薦給搭黨們，希望你們跟搭編一樣可以買到剁手（欸），居家防疫還是要買，這樣三級解除後就可以天天穿美美！

文字編輯：chloe / 圖片來源：MEIER.Q、CEREAL、mini matters

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