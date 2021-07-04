男生也流行「超短褲」？Prada春夏男裝引熱議　新型漁夫帽是大勢

文／Dappei

Prada 本季春夏男裝大秀在網路上掀起一波熱議，不管是超短褲、印花單品或是各種新型漁夫帽，都打破許多人對於 Prada 男裝的印象，本篇就讓搭編來為大家一一解析 Prada 2022 春夏男裝秀場！

▎通往大自然的超現實隧道

（圖片來源 1 、2）

在本季秀場，Prada 仍與 AMO 合作，畫面從紅色隧道作為開端，最後以大自然海邊為最後終點，雖然在兩地拍攝，但透過剪接方式可以看出本季品牌的設計理念，在秀後設計師 Miuccia Prada 表達想呈現出一種人類的烏托邦及理想，人類從城市中逃脫與大自然接觸，那是一種回歸本質且純粹的生活。或許也反應了，疫情之後許多人進行反思，在失去之後重啟，尋找屬於自己最真實的樣貌。

▎重造海草計畫

（圖片來源）

而本次秀場在海邊也是另有原因，Prada 捐贈 MEDSEA 基金會，為卡爾博納拉角 Capo Carbonara 海洋保護區重造海草進而恢復海洋生態系統，向來注重各項公益活動的 Prada 不管在藝文、體育或是自然保育都有所貢獻，除了呼籲對海洋的保育外，也間接表達了人與大自然之間的密切關係。

▎品牌基因延續

（圖片來源 1 、2、3 ）

自從 Raf Simons 加入 Prada 後，許多人認為他的設計太 Raf 反而失去了 Prada 原本的品牌精神，但我們在這季男裝中可以看出 Raf Simons 延續了許多品牌基因，但又巧妙了融合個人美感，像是經典的漁夫帽加上 Logo 三角袋設計或是鏡架設計，不僅延續了品牌的單品實用精神，更展現了 Raf Simons 運用 Logo 的設計實力，而本次許多人熱議的超短褲單品，似乎也會成為未來男裝的趨勢！

（圖片來源 1 、2、3 ）

（圖片來源 1 、2、3 ）

Dappei 結語：

除了 Prada 之外，Fendi 在男裝秀場上也有許多超短褲單品，讓人更期待未來男裝的發展！

文字編輯：Ellen Kao / 封面來源 1、2、3

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