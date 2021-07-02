亮・珠寶／不對稱耳環替素顏「打光」　只戴單邊也有型

▲De Beers My First De Beers Clea 18K玫瑰金五鑽耳環，92,000元。（圖／De Beers提供）

記者陳雅韻／台北報導

防疫期間不少上班族WFH居家上班近兩個月，「忘了怎麼化妝」、「忘了穿鞋的感覺」等心聲湧現，但視訊會議時依然要打起精神，適度的裝扮才有儀式感，此時一副吸睛的耳環能為臉部「打光」，若是造型或彩色各異的不對稱設計，能為上半部造型增添活力，抑或可轉換成多種佩戴法，甚至只戴單邊都有型。

▲De Beers My First De Beers Clea 18K玫瑰金五鑽耳環可作雙鍊佩戴（左），亦可變單鍊佩戴於耳後，92,000元。（圖／De Beers提供）



De Beers隨心轉換

De Beers左右邊設計一模一樣的My First De Beers Clea 五鑽耳環，四顆包鑲鑽石垂懸於鑽石耳環下的兩段18K玫瑰金細鍊，其實可以隨心所欲自由變換，可調整成雙鍊佩戴，亦可變單鍊戴於耳後，或採不對稱造型搭配。

▲香奈兒ETERNAL N°5可轉換式耳環，325,000元。（圖／香奈兒提供）

香奈兒施N°5魅力

今年是香奈兒（CHANEL）N°5香水100周年，特別為此幸運數字創作一系列珠寶，當中ETERNAL N°5 耳環運用不對稱設計展現品牌美學，一側為數字符號「5」，採鏤空結構襯托中央璀璨主鑽；另一側則為可轉換式鑽石耳環，可作為耳釘或結合數字「5」的耳墜兩種樣貌，輕鬆從極簡轉化成華麗風格。

▲Boucheron單邊銷售的Quatre Classique系列耳夾（左）70,500元，Quatre White系列耳夾92,000元。（圖／Boucheron提供）

Boucheron單邊自由配

耳夾對於沒有耳洞的人而言是一大福音，Boucheron（寶詩龍）招牌Quatre系列推出多款採單邊銷售的耳夾，樣式包括結合18K金、白金和玫瑰金、棕色PVD的Classique耳夾、加入高科技精密白陶瓷的Quatre White款等，可單戴或購買不同款式呈現不對稱樣貌。

▲梵克雅寶Two Butterfly蝴蝶耳環，740,000元。（圖／梵克雅寶提供）

梵克雅寶彩蝶飛

不對稱耳環不只是造型各異，不同色彩也予人耳目一新感受。梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）Two Butterfly蝴蝶耳環一邊鑲滿白鑽，另一隻蝴蝶鑲嵌粉紅藍寶石，除了展現品牌一貫的優雅，也增添活潑氣息。

▲TASAKI kinetic 耳環，289,000元。（圖／TASAKI提供）

TASAKI從宇宙獲得靈感的kinetic系列，以簡潔線條點綴漂浮於空中的珍珠，一邊是兩個環圈串聯的設計，另一邊耳環則是俐落鑲鑽直線配上黃K金弧線，視覺效果強烈。

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