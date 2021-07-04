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性感超模上街「正面全空」網看傻！　胸前一線、露骨盆褲裝辣翻

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▲BellaHadid 。（圖／翻攝自IG）

▲性感超模貝拉哈蒂德（BellaHadid） 。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／台北報導

性感超模貝拉哈蒂德（BellaHadid）近期回歸巴黎時裝周伸展台，參與設計師品牌JACQUEMUS 2021秋冬系列走秀，而大秀結束後，貝拉哈蒂德索性穿著秀服下班，身穿最新的黑色針織衫現身街頭，且火辣程度堪稱一絕，僅有一條線固定胸前，引起外網熱議。

▲BellaHadid 。（圖／CFP）

▲超模貝拉哈蒂德參與JACQUEMUS 2021秋冬系列走秀，直接穿著秀服離場為品牌帶貨。（圖／CFP）

超模貝拉哈蒂德近期頻頻現身巴黎街頭，她參與JACQUEMUS 2021秋冬系列走秀，離開秀場後理應換回私服，但貝拉哈蒂德直接將最新秀服穿上街。以黑色針織衫包覆纖細體態，衣著內大方「空無一物」，僅以中間的鉤織細節固定，讓美胸與緊實馬甲線現形，幾乎是正面全露，尺度十分逼人。

貝拉哈蒂德偏好暗黑色系造型，日前一套露骨盆裝也令人印象深刻，貝拉哈蒂德身穿丹麥時裝品牌Rosemunde蕾絲背心，簡潔的同時巧妙展現纖細鎖骨線條。不過視線移至下方則火力全開，以I.Am.Gia 鏤空褲裝將火辣尺度瞬間提升，因挖空細節呈現於腰部下方，更是常人不會露出的位置，讓人看了不禁捏把冷汗。

▲BellaHadid。（圖／品牌提供）

▲貝拉哈蒂德身穿MM6 Maison Margiela 2022春夏全新系列。（圖／品牌提供）

貝拉哈蒂德無疑是時尚品牌寵兒，所穿單品都能引起熱議，就算全身包緊緊，身穿MM6 Maison Margiela 2022春夏全新系列Avant-Premiere現身巴黎街頭，以抓皺皮革外套，搭配寬版鍊條皮帶作為點綴，下身則搭配棕色丹寧長褲，酷黑打扮相較以往保守不少，卻也成為焦點。


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關鍵字：

貝拉哈蒂德, BellaHadid, 巴黎時裝周, 超模

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