美妝比大咖！韓女團ITZY入主媚比琳、宇多田初次代言獻給資生堂

▲美妝代言比大咖也比話題。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

邁入7月正式宣告夏季來臨，媚比琳迎來K-POP大勢女團ITZY，正式成為最新全球代言人，從未擔任保養品全球代言的天后宇多田光也被資生堂網羅，而給陽光健康形象的KOL莫莉，更接下APIVITA希臘仙人掌滋潤面膜的台港的形象代言人。

媚比琳今年邀請K-POP女團ITZY，成為最新全球代言人，作為有史以來第一個品牌攜手的音樂團體，五位成員－Yeji、Lia、Ryujin、Chaeryeong、Yuna，以獨樹一格的率性魅力席捲全球。

ITZY一直以來以明亮風格、帥氣流暢舞蹈和朗朗上口的曲調傳遞著自信與坦率，充滿朝氣且樂於探索世界的態度和媚比琳引領潮流與充滿自信魅力的品牌精神完美相符。

被日本網友票選為「逆生長」不老女星的宇多田光也將初次保養品代言獻給資生堂，更為此獨家獻獻唱全新單曲「Find Love」。宇多田分享：「你越了解一項事物，你就越不會輕易地害怕。挖掘自己、誠實地面對自己是需要勇氣的。對我來說，能誠實、從容地做自己的女人，就是最美的女人了。」

繼去年合作高山茶保濕噴霧產品形象代言，今年APIVITA再度攜手莫莉，為希臘仙人掌滋潤面膜拍攝全新清新視覺。此次代言橫跨台港兩地，莫莉不僅為產品帶來盛夏希臘度假氛圍，熱愛戶外的她更完美詮釋出炎熱氣候下，維持肌膚健康保濕、不油膩的陽光魅力形象。

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