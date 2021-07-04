「乾淨漂亮的胖虎」變衣架！掛著就像從「樵夫之泉」現身

編輯／Emily 圖／翻攝自dora-world.com、fujiko-museum.com、donguri-sora.co

《哆啦A夢》卡通裡有許多新奇有趣的道具，其中有一集出現的「樵夫之泉」大家還記得嗎？平常愛使壞的胖虎意外跌入水中，竟蹦出一個「乾淨漂亮的胖虎」，這版本的胖虎雖然只短暫出現，卻令人印象深刻，而現在居然被做成了「衣架」，讓你把它掛在家。

《哆啦A夢》卡通裡的「樵夫之泉」靈感來自「金斧頭、銀斧頭」的民間故事，把任何東西丟進池中，女神就會拿著升級版物品現身，如果誠實回答問題，就能得到這個物品。而胖虎意外落水後，哆啦A夢等人因為誠實回答女神問題，就得到了一隻「乾淨漂亮的胖虎」。

「乾淨漂亮的胖虎」相貌堂堂，還會用敬語稱呼哆啦A夢和大雄，雖然只出現過一下下，卻受到粉絲喜愛。這次日本藤子不二雄博物館就推出了「乾淨漂亮的胖虎衣架」，衣架掛勾下方就是胖虎的頭跟身體，掛上衣服會讓人想起他從「樵夫之泉」現身的情景。

官方商店也有推出多款「乾淨漂亮的胖虎」周邊，像是方便外出攜帶的迷你方巾，或是有哆啦A夢、大雄、胖虎的角色透明壓克力，以及短袖T恤，胖虎剛好從T恤口袋冒出來，重現經典畫面。

另外，專門販售吉卜力工作室周邊的「橡子共和國」最近推出了「龍貓蔬果系列」，把可愛的龍貓與蔬菜、水果結合在一起，做成多款實用小物。其中一款是「玉米環保袋」，還沒打開時收在一個玉米形狀的小袋子裡，打開後會得到一個印滿龍貓和蔬果圖案的大容量提袋。

另一款是「龍貓豌豆零錢包」，一面做成灰色龍貓造型，翻到另一面就變成一顆綠色豌豆，讓你一次擁有兩種造型。

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