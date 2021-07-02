IU整身撞衫「泰國神顏」踢到鐵板　視線往下她「一個動作」更吸睛

記者王則絲／台北報導

韓女星IU（李知恩）日前為GUCCI Beloved經典摯愛系列拍攝形象廣告，穿上多套最新服裝來搭配手袋，其中一套花朵針織衫與天空藍百褶裙的造型，竟與擁有「泰國神顏」之稱的女星黛薇卡霍內（Davika Hoorne）整身撞衫，只見黛薇卡直接將蜜大腿伸出開衩裙外擺拍，撩人姿態更是吸睛，可說是連女神IU都踢到鐵板了。

▲IU替GUCCI Beloved經典摯愛系列拍攝形象畫報。（圖／翻攝自IG@gucci）



其實GUCCI近期邀請了多位品牌好友來演繹Beloved系列手袋、拍攝宣傳形象，所以能看見有些同樣的造型由不同的女星駕馭，而IU則是率先登上GUCCI官方IG的女星，她換穿多套造型演繹Beloved系列手袋，包括酒神包、賈姬包、馬銜鍊包⋯⋯不論是繁複的花朵裙裝、拼接彩虹色調禮服，IU都發揮了滿月社長的本事，完美消化成自己的衣服，華麗又仙氣飄飄。

▲IU其中一套造型與泰國女星黛薇卡霍內撞衫。（圖／翻攝自IG@gucci）



其中一套造型中IU穿著米色花朵針織上衣，下身搭配高腰粗褶裙裝，肩上背的則是撞色設計的全新酒神包，端莊高雅之外，在朦朧光暈照射下更顯甜美氣質。

▲黛薇卡霍內直接秀出蜜大腿擺拍，吸睛程度更勝。（圖／翻攝自IG@davikah）



泰國女星黛薇卡霍內穿上同一套服裝，搭配的是亮眼的夏日涼鞋，以及撞色馬銜鍊手提包，黛薇卡霍內坐在床邊擺拍，自然地將一側大腿伸出開衩裙外，才讓人發覺原來這件裙子開衩這麼高！擁有175公分模特身高的黛薇卡霍內，不只有公認的「神顏」，身材更是無可挑惕，一雙逆天美腿在鏡頭前超吸睛，清涼、性感的姿態與IU迥異，超強表現力可說是讓女神IU都踢到了鐵板。

▲同一套服裝，還有大陸女星劉雯、日本女星玉城蒂娜也穿上。（圖／翻攝自IG@gucci）



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