「北台灣最大OUTLET」2024年登場　林口三井擁310店舖

▲三井林口位於媒體園區二期開始動工。（圖／三井不動產提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

雖然近期疫情三級解封未定，商場腳步卻未停歇，今（7／2）林口三井位於旁邊媒體園區的「二期」正式開工，預計2024年完工，屆時將有90間新店鋪可串連原本的220間店，達到310間規模，等同擴大增加40%，也將成為北台灣最大的OUTLET商場。

三井不動產集團去年宣布，將進駐三井林口旁的「林口媒體園區」，展開另一區塊的複合式商業設施開發，今日進行動工祈福儀式。礙於疫情僅由台灣三井不動產董事長下町一朗、本專案公司三新二奧特萊斯總經理川邊直樹，以及營造商、建築師代表等參與，在媒體園區內預計規劃有90間店鋪，完工後將可與MITSUI OUTLET PARK林口現有220間店鋪整合，達到310間店鋪規模。

▲預計2024年完工後，整合原有店舖可達310間規模。（圖／三井不動產提供）

業者表示，近年林口地區的快速發展與移住人口的成長，生活需求亦逐年的增加，加上未來預計進駐園區內的大量員工的需求，將會更加強化餐飲、大型專門店、娛樂等品牌的導入。而自家強項包括國際品牌、日系品牌、OUTLET品牌商品等也將整合或引進，帶出更多元的新面貌。

三井今年將完工開幕商場設施包括MITSUI OUTLET PARK台中港二期，與台南高鐵站旁的MITSUI OUTLET PARK台南，在今年5月底已進行上樑，目標2021年底開幕。

目前北台灣其他具規模的OUTLET包括華泰名品城，在2019年三期開幕後已開發完畢，總店鋪約285間，加上周邊八景島水族館、新光影城、IKEA等商場進駐，桃園青埔地區購物商圈業種也日趨完善。