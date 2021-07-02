fb ig video ETtoday search mobile

「北台灣最大OUTLET」2024年登場　林口三井擁310店舖

>

▲三井林口二期。（圖／三井不動產提供）

▲三井林口位於媒體園區二期開始動工。（圖／三井不動產提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

雖然近期疫情三級解封未定，商場腳步卻未停歇，今（7／2）林口三井位於旁邊媒體園區的「二期」正式開工，預計2024年完工，屆時將有90間新店鋪可串連原本的220間店，達到310間規模，等同擴大增加40%，也將成為北台灣最大的OUTLET商場。

三井不動產集團去年宣布，將進駐三井林口旁的「林口媒體園區」，展開另一區塊的複合式商業設施開發，今日進行動工祈福儀式。礙於疫情僅由台灣三井不動產董事長下町一朗、本專案公司三新二奧特萊斯總經理川邊直樹，以及營造商、建築師代表等參與，在媒體園區內預計規劃有90間店鋪，完工後將可與MITSUI OUTLET PARK林口現有220間店鋪整合，達到310間店鋪規模。

▲三井林口二期。（圖／三井不動產提供）

▲預計2024年完工後，整合原有店舖可達310間規模。（圖／三井不動產提供）

業者表示，近年林口地區的快速發展與移住人口的成長，生活需求亦逐年的增加，加上未來預計進駐園區內的大量員工的需求，將會更加強化餐飲、大型專門店、娛樂等品牌的導入。而自家強項包括國際品牌、日系品牌、OUTLET品牌商品等也將整合或引進，帶出更多元的新面貌。

三井今年將完工開幕商場設施包括MITSUI OUTLET PARK台中港二期，與台南高鐵站旁的MITSUI OUTLET PARK台南，在今年5月底已進行上樑，目標2021年底開幕。

目前北台灣其他具規模的OUTLET包括華泰名品城，在2019年三期開幕後已開發完畢，總店鋪約285間，加上周邊八景島水族館、新光影城、IKEA等商場進駐，桃園青埔地區購物商圈業種也日趨完善。

關鍵字：

三井, OUTLET, 林口媒體園區, 動工

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

塗再貴保養品都沒用！「5個變醜壞習慣」，讓你慢性毀容

塗再貴保養品都沒用！「5個變醜壞習慣」，讓你慢性毀容

一天喝水挑「5個時機」可控制食慾　皮膚也會變更好

一天喝水挑「5個時機」可控制食慾　皮膚也會變更好

IKEA「隱藏版必買小物」TOP5　第一名爆冷門，39元帶回家

IKEA「隱藏版必買小物」TOP5　第一名爆冷門，39元帶回家

「餅乾鞋」經營不善宣佈走入歷史！台灣此時撤櫃，出清優惠一次看 周子瑜「有料身材」不藏了！　低胸西裝、緊身短裙齊發網嗨翻 吠陀占星7月運勢出爐！射手、水瓶感情走入穩定　雙子財務壓力更重 9月開玩！日本環球《鬼滅之刃》遊樂設施帶你體驗「水之呼吸」 RIMOWA年度新色芒果橙、青竹綠太可愛了！連迷你行李箱手袋都跟上 網列出女友「超省錢」7種行為好丟臉！藥妝店試乳液、去五金行剪指甲 苦往肚裡吞！「3星座」最愛故作堅強，其實內心超脆弱

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面