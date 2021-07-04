奧斯塔羅12星座一周運勢0705-0711　雙子失誤率高、獅子偏財運旺

20210705-0711奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：金牛座事業運最旺！下周在工作學業上自信心相當的強烈，讓自己做得相當得心應手，也因為強烈的自信心勝任了工作，讓你在對於目前的工作環境感到相當的喜愛。

TOP2：牡羊座愛情運最旺！彼此在感情中的狀況更加良好，樂於溝通與分享，也讓雙方在感情的路上順利許多，對於目前情感更願投入與努力。

TOP3：獅子座金錢運最旺！偏財運意外的還不錯，而這樣的偏財多來自於遠方，所以有機會出差的朋友下周可要好好把握。

本周需注意星座



1.天蠍座事業運需要留意：在學事業方面則顯得忙碌許多，但自己卻不以為意甚至樂在其中，而導致有工作狂或是過度重視工作的狀況產生。

2.雙魚座愛情運需要留意：情緒起伏大了許多，也因此影響了彼此在情感中的想法，開始覺得對方付出的似乎少了點，而覺得自己對於感情的付出總是大上許多。

3.巨蟹座金錢運需要留意：下周偏財運不佳，奧斯建議如果有打算投資的朋友，適時考慮可以但考慮太久有時可失了機會。

牡羊座



整體運勢★★★★★

如有面對阻礙或瓶頸的牡羊朋友下周減緩許多，因此奧斯建議下周儘管好好享受這樣的歡愉吧！緩一下自己追逐的步伐，好好休息一下。

愛情運勢★★★★

彼此在感情中的狀況更加良好，樂於溝通與分享，也讓雙方在感情的路上順利許多，對於目前情感更願投入與努力。

事業運勢★★★★

學事業方面有成功的徵兆，甚至出現為公司立功的好預兆，奧斯提醒下周在學事業方面多加努力，成功將隨之而來，要好好把握。

金錢運勢★★★

偏財運優於正財運，朋友之間會為你帶來許多進錢的機會，若有朋友捎來點投資訊息也可以好好參考一下。

金牛座



整體運勢★★★★

下周金牛朋友對於自我的自信提升許多，讓自己面對目前周遭的人事物都有相當大的信心能夠處理得當。

愛情運勢★★★★

雙方信任感在下周也提高許多，如果是剛在一起的情侶，彼此的感情也將進展的非常快速且穩定。

事業運勢★★★★★

下周在工作學業上自信心相當強烈，讓自己做得相當得心應手，也因為強烈的自信心勝任了工作，讓你對於目前的工作環境感到相當的喜愛。

金錢運勢★★★

正偏財運都相當良好的一周，可留意投資訊息，或許有機會得到還不錯的金錢回報。

雙子座



整體運勢★★

下周雙子朋友要適時的增加自我信心，另外也要避免因信心消退而有想走捷徑或是偷懶的想法，適時的向外求援將有效改善狀況。

愛情運勢★★

雙方下周的溝通不良狀況明顯許多，使得雙方的距離感增加許多，另外過往經驗也會在下周浮現，奧斯建議不如就好好處理，彼此都不要在過去想法裡打轉。

事業運勢★★

下周在學事業方面做事顯得綁手綁腳許多，有放不開的狀況，另外太過注意一些不重要的事情，導致判斷失常或錯誤的決定。



金錢運勢★★

正偏財運較平淡，在投資方面下周要多避免盲目投資招致損失的可能性。

巨蟹座



整體運勢★★★

下周巨蟹朋友面對人事物的熱情會消退許多且將感到些許的孤寂感，也因為在下周部分問題的產生也讓自己感到無力許多。

愛情運勢★★★

下周雙方的情感面臨到問題，原因來自某一方對於目前感情付出太多，卻忽略了對方是否能夠接受，因此間接造成了些許的壓力。

事業運勢★★

下周學事業奧斯建議要花點心思了解自己的能力到哪裡，避免做些無謂的動作，以免讓自己跟周遭的人事差了一大截，要多加注意。

金錢運勢★★

下周偏財運不佳，奧斯建議如果有打算投資的朋友，適時考慮可以但考慮太久有時可失了機會。

獅子座



整體運勢★★★

下周獅子朋友面對事情都提不起勁，而這樣的狀況主要來自於下周冷漠感的提升，面對周遭的人事物都顯得冷冷淡淡的。



愛情運勢★★

下周自我意識的提升讓兩人在感情中多了些摩擦，面對一些溝通的事情都相當堅持己見，奧斯提醒下周要適時的關心彼此。

事業運勢★★

在學事業方面則會存在對於自己的未來感到無力的狀況存在，面對目前現況延伸的未來開始感到無力且不知道自己能做些什麼。

金錢運勢★★★★

偏財運意外的還不錯，而這樣的偏財多來自於遠方，所以有機會出差的朋友下周可要好好把握。

處女座



整體運勢★★★

下周處女朋友有三分鐘熱度及欠缺周詳計畫的狀況，所以在處理事情或是付諸行動前記得要再多想一下，以免結果不盡理想。

愛情運勢★★★★

雙方的感情在下周顯得積極許多，對於目前的感情也有極高的共識，是充滿熱情的在經營這段感情，並且樂意分享心中想法、樂於溝通。

事業運勢★★★★

如果一直有煩惱的工作內容下周有望做個段落，稍稍減緩煩人的壓力，另外如果業務或自有公司類型的朋友，下周也有望進點新案子，工作上有突破。

金錢運勢★★★

正財運運勢良好，建議下周在本業上多加努力，短期內將有進財的可能，要好好把握。

天秤座



整體運勢★★★

下周天秤朋友自信消退許多且事情開始多了起來，很多事情也都必須要親力親為的去做，但卻因為對自己沒有太多的自信，以致接踵而來的雜事讓自己顯得有點喘不過氣。

愛情運勢★★★

在感情世界中堆起了保護層，將自己與另一半隔絕開來，大多是因為自我安全感的不足，該和另一半好好溝通以改善狀況。

事業運勢★★

在學事業方面關起了和同事溝通的橋梁，選擇讓自己埋頭做事導致狀況不佳，奧斯建議下周遇到工作上的問題要多和周遭同事求援會比較好。

金錢運勢★★

下周偏財運運勢不佳，多注意投資上的風險及注意自己的花費是否正確。

天蠍座



整體運勢★★★

下周天蠍朋友要注意物質欲望比重較大，過度追求物質層面，所以奧斯要建議過往的自制能力要再拿出來，適時地調整自己狀態會比較好。

愛情運勢★★★

雙方對於目前的情感感到不甚滿意，有種一昧追求未來及規劃以後導致忽略了現況，甚至一昧地想到以後而忘了現況或許早已足夠。



事業運勢★★

在學事業方面則顯得忙碌許多，但自己卻不以為意甚至樂在其中，而導致有工作狂或是過度重視工作的狀況產生。

金錢運勢★★

財運較不慎理想，避免多餘的支出，另外物質慾望的提升也影響著，要多注意。

射手座



整體運勢★★★

下周射手朋友煩惱增添了許多，而且都不是容易解決的問題，奧斯建議下周在面對這些惱人的狀況時要適時轉個念頭或許能學到不少經驗。

愛情運勢★★★★

過往遇到的狀況或經驗在下周又重新浮現，導致在面對另一半時多了點不耐煩，好處是雙方都有意好好解決出現的問題，不讓問題隨時間淡化。



事業運勢★★★★

在學事業方面過往不想處理的事情或問題在下周終於肯好好解決了，工作上也有望出現貴人讓你好好學習，所以要好好把握。

金錢運勢★★★

正偏財運都還不錯，但都屬守不住的財富，奧斯建議若真想守點財下周要注意一些不必要的開銷。

摩羯座

整體運勢★★★

摩羯朋友的情緒受到影響，奧斯提醒下周在面對自己想做的事要堅持一些，避免因為外來的評價而動搖了自我的內心。

愛情運勢★★★

下周兩人之間有不小的口角狀況產生，但終屬暫時性的，而這樣爭執也將帶領彼此進入更深的情感層次中，因此奧斯提醒下周的爭吵可別往心裡去。

事業運勢★★★

在目前的學事業中有機會再創造出還不錯的成績，因此下周將會在工作上做得有聲有色，要好好把握。

金錢運勢★★★★

偏財運勢較差，正財運勢還不錯，要是下周有機會和朋友聚會或見面，有機會了解到不錯的進財機會。

水瓶座



整體運勢★★

下周水瓶朋友將轉入較不穩定的一周，對於一些有利自己的機會都無法有效的掌握，會導致這樣的狀況最主要是自己的思考變得不再像過去那樣的清晰。

愛情運勢★★★

在感情上卻相反的顯得太過思考，造成了些許不良反應導致感情稍稍的停滯了起來，奧斯建議下周擅長思考的優點不要應用在感情上會比較好。

事業運勢★★★

在學事業方面下周容易鑽牛角尖且太過執著，導致自己的工作或學業多了些阻礙，間接失去了機會，要多注意這樣的狀況。

金錢運勢★★

正偏財運皆不是太理想，如果有投資動作的朋友，奧斯建議保守一點會比較好。

雙魚座

整體運勢★★

下周雙魚朋友呈現較為低迷，來自對自我的壓力，漸漸顯得有點吃力，稍稍的無法負荷了。



愛情運勢★★

情緒起伏大了許多，也因此影響了彼此在情感中的想法，開始覺得對方付出的似乎少了點，而覺得自己對於感情的付出總是大上許多。

事業運勢★★

即使是早已習慣的工作內容，還是存在著力不從心的狀況，下周工作上瑣碎的事物也多了起來，讓自己感到煩燥許多。

金錢運勢★★

整體財運不佳，下周要盡量避免支出一些不必要的花費，以免讓自己在月底時經濟吃緊。

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