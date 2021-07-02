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Max Mara掀「火龍果色」熱潮！　早春草編拎籃生火、經典大衣變輕巧

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▲Max Mara 。（圖／品牌提供）

▲Max Mara最新發佈2022早春度假系列 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

Max Mara最新發佈2022早春度假系列，來到義大利伊斯基亞島 （Ischia）舉辦，以美好旅行為靈感，本季將復古廓形徹底改造，有鮮艷的「火龍果色」貫穿所有，並將經典 101801 大衣加入針織面料，在旅行中也能輕鬆攜帶，更出現手工鞋履與草編拎籃，讓人看到就十分消暑。

▲Max Mara 。（圖／品牌提供）

▲Max Mara 。（圖／品牌提供）

▲幾乎貫穿整體的「火龍果色」發揮至極 。（圖／品牌提供）

創意總監Ian Grifﬁths帶領Max Mara發表2022早春度假系列，以杜魯門卡波特 （Truman Capote）文集 《地方色彩》中的伊斯基亞島 （Ischia）為背景，呈現上流社會女性「天鵝」的時尚穿著。除了一貫的優雅大地色，幾乎貫穿整體的「火龍果色」將鮮艷色彩發揮至極，注入各式長版洋裝、硬挺西裝內，完美各個場合穿搭需求。

▲Max Mara 。（圖／品牌提供）

▲Max Mara 。（圖／品牌提供）

▲Max Mara 。（圖／品牌提供）

▲本季更將中世紀的復古廓形加以改良 ，經典 101801 大衣更便於攜帶。（圖／品牌提供）

本季更將中世紀的復古廓形加以改良，點綴上若隱若現的運動服裝元素，以腰部打褶的短裙作為主打單品，可隨心搭配緊身褲，以及混搭麻底涼鞋；同款褶皺圖案還巧妙地運用到了幹練的西裝外套、連身裙、運動大衣的後背設計上，線條依舊流暢。當然，Max Mara經典 101801 大衣是不可缺少的看點，不再只為了寒冬而生，為了應對多變季節，科技針織面料提升柔韌性質，收納時也不怕變形。

▲Max Mara 。（圖／品牌提供）

▲Max Mara 。（圖／品牌提供）

▲Max Mara 。（圖／品牌提供）

▲多款編織包相當消暑。（圖／品牌提供）

手提包也佔有一席之地，小巧尺寸的紋理包款以及草編拎籃，專為旅行而生；同時也有強調大容量的提袋，以簡潔四方輪廓修飾，加上細短手柄與品牌Logo點綴，低調不失態度，或是大版型的編織提袋，一樣有濃郁的早春度假氛圍。

關鍵字：

Max Mara, 2022, 早春, 度假系列

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